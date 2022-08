Deutsche Turnerinnen bei EM auf Kurs Mannschaftsfinale

Die deutschen Turnerinnen haben bei den Europameisterschaften in München sehr gute Chancen auf das Erreichen des Team-Finales.

Zum Auftakt der EM erreichten Kim Bui, Emma Malewski, Sarah Voss, Elisabeth Seitz und Pauline Schäfer-Betz 158,730 Punkte. Damit lag die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in der Zwischenwertung nach sieben von 27 Nationen auf Platz eins. „Ich erwarte, dass das Finale realistisch ist“, sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. Das Mannschaftsfinale der besten acht Teams findet am Samstag (14.00 Uhr) statt.

Beste deutsche Mehrkämpferin war die 33-jährige Kim Bui, die bei ihrer letzten EM vor dem Karriereende 52,999 Punkte turnte und nach der ersten Gruppe Platz zwei in der Gesamtwertung belegte. Die erst 18 Jahre alte Chemnitzerin Emma Malewski kam 52,032 Zähler und kann sich zudem mit 13,500 Punkten Hoffnungen auf das Finale am Schwebebalken am Sonntag machen. Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss sammelte im Vierkampf 50,899 Punkte.

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz trat nur an ihrem Spezialgerät Stufenbarren sowie am Sprung an. Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz startete lediglich am Schwebebalken und am Boden. Im Mehrkampf-Einzel werden die Medaillen bereits am Donnerstag vergeben.

