Deutsche Turner im Team EM-Siebte - Trebing verletzt

Die deutschen Turner haben nach Verletzungs- und Sturzpech am Boden eine Medaille im Team-Mehrkampf bei den Europameisterschaften in München klar verpasst.

Lukas Dauser, Andreas Toba, Nils Dunkel, Lukas Kochan und Glenn Trebing belegten mit 241,359 Punkten den siebten Rang. Den Titel gewann Großbritannien mit 254,295 Zählern vor Italien (247,494) und der Türkei (246,162).

Trebing war am Boden am Ende einer Akrobatikreihe mit dem rechten Knie weggeknickt und signalisierte schon nach Abschluss seiner Übung das Aus. Nach Angaben des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat sich der 22-Jährige ersten Untersuchungen zufolge keinen Kreuzbandriss zugezogen. Trebing turnte anschließend noch am Pauschenpferd, verzichtete aber auf den geplanten Einsatz an den Ringen und wurde von Dauser ersetzt. Zudem stürzte auch EM-Debütant Kochan am Boden, blieb aber unverletzt.

Deutscher Turner-Bund

European Championships

