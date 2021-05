Deutsche Springreit-Equipe Zweite im Nationenpreis in Rom

Die deutsche Springreit-Equipe hat im Nationenpreis des Fünf-Sterne-Turniers in Rom nur knapp den Sieg verpasst.

Das Team musste sich am in der mit 200.000 Euro dotierten Prüfung erst im Stechen den Belgiern geschlagen geben. Nach zwei Umläufen hatten beide Mannschaften jeweils vier Strafpunkte gesammelt.

In der Entscheidungsrunde blieb Kendra Claricia Brinkop auf Kastelle Memo ohne Abwurf, war aber 0,62 Sekunden langsamer als der ebenfalls fehlerfreie Gregory Wathelet auf Nevados. Platz drei teilten sich Brasilien und Frankreich mit jeweils acht Fehlerpunkten.

„Wir hatten fünf Nullrunden, und waren auch im Stechen fehlerfrei, letztlich trennte uns nur ein Wimpernschlag von den Belgiern“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Ich bin super zufrieden. Und ich freue mich besonders für Kendra, die erst letzte Woche ins Team gerutscht ist.“

Die in Belgien lebende Brinkop hatte ebenso wie Patrick Stühlemeyer (Mühlen) auf Varihoka du Temple zwei Nullrunden in den Normaldurchgängen gezeigt. Marcus Ehning (Borken) lieferte auf Calanda mit acht Fehlerpunkten im ersten und vier im zweiten Umlauf jeweils die Streichergebnisse. David Will aus Marburg hatte auf C Vier nur im zweiten Abschnitt vier Strafpunkte aufzuweisen.

