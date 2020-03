Deutsche Skispringer in Oslo auf Rang zwei

Von Schwäbische Zeitung

Im Bodenseekreis ist im Laufe des Freitags, 6. März, ein weiterer Coronafall bekannt geworden. Die Person hat sich nach Angaben des Landratsamts Bodenseekreis vermutlich in Südtirol infiziert. Sie befindet sich nun zu Hause in Quarantäne. Das Kontaktumfeld würde durch das Gesundheitsamt abgeklärt, heißt es in der Pressemitteilung des Amts. Insgesamt sind damit aktuell vier Coronafälle im Bodenseekreis bekannt. Insgesamt befinden sich derzeit 20 Personen aufgrund behördlicher Anordnung im Bodenseekreis in häuslicher Quarantäne.