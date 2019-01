Deutsche Kombinierer im Teamsprint auf Platz zwei und drei

Der Kellner spricht von einem Geheimtipp, als er gefragt wird, ob das Buffalo Steakhouse Friedrichshafen nicht etwas versteckt liege, da draußen, irgendwo bei der Messe. Tatsächlich ist es beim Zeppelin Hangar untergebracht – und damit an einem Ort, an den sich zufällige Spaziergänger nur selten verirren. Also muss es wirklich gute Gründe geben, um hier gezielt herzukommen. Man sei kürzlich im Fernsehen gewesen, habe um die Wette gekocht, sagt der Kellner.