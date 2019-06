Deutsche Hockey-Damen unterliegen Weltmeister Niederlande

Schüler kommen zu spät oder gar nicht erst in der Schule an, Autofahrer stehen zum Teil mehr als eine Stunde im Stau und der Busverkehr kommt fast zum Erliegen. Schuld daran ist die teilweise Sperrung der B311 wegen Arbeiten am Straßenbelag. In den Sozialen Netzwerken machen sich die Autofahrer Luft. Das Landratsamt hat reagiert und eine Baustellenampel abgestellt.

Wer derzeit versucht, mit dem Auto von Möhringen nach Tuttlingen zu fahren, hat es nicht leicht.