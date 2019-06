Deutsche Hockey-Damen bezwingen Belgien

Die deutschen Hockey-Damen haben in der FIH Pro League ihren dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Olympia-Dritte gewann in Krefeld mit 2:1 (0:1) gegen Belgien.

Den Siegtreffer erzielte Pia Maertens (56. Minute) in der Schlussphase. Zuvor hatte Nike Lorenz (51.) in ihrem 100. Länderspiel die frühe Gästeführung durch Ambre Ballenghien (4.) ausgeglichen.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger festigte mit dem achten Saisonsieg seinen vierten Tabellenplatz. Nur die besten Vier qualifizieren sich für das Grand Final in Amsterdam und haben zudem einem Startplatz für die Olympia-Qualifikationsspiele im Spätherbst sicher. Am Sonntag (12.00 Uhr) bestreiten die „Danas“ ihr letztes Heimspiel gegen Australien.

Deutscher Hockey Bund

Damen-Spielstatistik