Deutsche Handballer wollen Olympia-Ticket lösen

Fahrer und Beifahrerin eines Sattelzugs erlitten schwere Verletzungen, als ihr Truck am Freitagabend gegen eine Brücke prallte und umkippte.

Gegen 21.35 Uhr bog der 64 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs von der Karlstraße in die Stuttgarter Straße ab. Dabei missachtete er die Höhenbegrenzung von 3,60 Meter für eine Eisenbahnbrücke. Sein Kofferaufbau aus Aluminium war höher, so dass er an der Brücke hängen blieb. Der Sattelzug kippte nach dem Aufprall auf die Seite.