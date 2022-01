Deutsche Handballer holen Rebmann und Zieker zur EM

Deutschlands Handballer holen nach zwei weiteren positiven Corona-Fällen personelle Verstärkung zur Europameisterschaft.

Kurz vor dem Gruppenfinale gegen Polen in Bratislava nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Torwart Daniel Rebmann von Frisch Auf Göppingen und Linksaußen Patrick Zieker vom TVB Stuttgart nach.

Der 62 Jahre alte Isländer reagierte damit auf den Ausfall von Till Klimpke und Marcel Schiller, die positiv getestet worden waren und sich im Teamhotel in Isolation begeben mussten. Rebmann und Zieker sollen am 19. Januar in Bratislava eintreffen und die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde verstärken.

© dpa-infocom, dpa:220118-99-758134/2