Deutsche Gymnastik-Gruppe WM-Fünfter

Moskau (dpa) - Fünfte Plätze für deutsche Gruppe, Titel-Rekord für Kanajewa: Die deutschen Gymnastinnen haben zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Moskau mit zwei fünften Rängen in den Gerätefinals die besten WM-Platzierungen seit elf Jahren erkämpft.

1999 in Osaka war die Gruppe gleichfalls WM-Fünfter geworden. In der Konkurrenz mit drei Bändern und zwei Seilen brillierten die Deutschen mit einer fehlerfreien Übung und waren am Ende punktgleich mit dem viertplatzierten Team aus Israel. Zuvor waren sie auch mit fünf Reifen auf dem respektablen fünften Rang gelandet.

Die Siege in den beiden letzten Finals gingen wiederum an die überragenden Russinnen, die sich aber tags in der Mehrkampf-Entscheidung die einzige Blöße gegeben hatten und hinter Überraschungssieger Italien (55,525) und Weißrussland (54,80) mit 52,425 Zählern nur den Bronzerang belegten.

Am 25. September war die deutsche Gruppe mit Mira Bimperling (Rehlingen), Camilla Pfeffer (Schmiden), Cathrin Puhl (Rehlingen), Sara Radman (Schmiden) und Regina Sergeeva (Söflingen) im Mehrkampf auf Platz acht gelandet und hatte damit nicht ganz die Erwartungen nach den jüngsten Top-3-Rängen bei internationalen Turnieren erfüllen können. „Die Übung mit den Reifen hätte besser laufen können, da haben wir uns einen Fehler erlaubt. Aber die zweite Übung ist immer schwieriger wegen der längeren Pause“, meinte Kapitän Camilla Pfeffer.

In den Einzelkonkurrenzen hatte zuvor die Olympiasigerin Jewgenia Kanajewa eindruckvoll dominiert. Die Russin gewann beim „Heimspiel“ nicht nur den Mehrkampf sowie Finals mit Ball und Reifen, sondern führte auch das russische Team zum siebten Sieg in Serie. Mit nunmehr insgesamt elf Titeln darf sich Kanajewa als erfolgreichste Gymnastin der WM-Geschichte feiern lassen.