Deutsche Eishockey-Frauen bei WM mit erster Niederlage

Nach zwei Siegen hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft in Kanada erstmals verloren.

Gegen Tschechien unterlag die DEB-Auswahl in Calgary 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Letzter Vorrundenkontrahent in der Gruppe B ist in der Nacht zum Freitag Japan. Die besten drei Teams erreichen die K.o.-Runde, zumindest den dritten Rang haben die deutschen Frauen bereits sicher. Im Viertelfinale gegen Gastgeber Kanada oder die USA ist das DEB-Team allerdings nur krasser Außenseiter. Gruppensieger sind die Tschechinnen, die auch ihr viertes Spiel gewannen.

„Wenn man verliert, überwiegt natürlich anfangs immer die Enttäuschung. Ich war dennoch stolz, wie die Mannschaft in dieser Partie gekämpft und Leidenschaft auf das Eis gebracht hat“, sagte Bundestrainer Thomas Schädler. „Unser Unterzahlspiel war auch in dieser Begegnung wirklich gut, aber leider hat uns heute die Offensive gefehlt.“

