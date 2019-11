Designierter Präsident Banka: Mehr Geld für WADA

Ein Erdbeben mit Epizentrum in Albstadt-Truchtelfingen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Region in einem Umkreis von rund 30 Kilometern erschüttert. Dabei kamen offenbar weder Menschen noch Gebäude zu Schaden. Für große Unruhe sorgte das Beben aber dennoch. „Weil es sich nicht besonders tief unter der Erde abgespielt hat, waren seine Auswirkungen relativ deutlich zu spüren“, sagt Stefan Stange, Leiter des Landeserdbebendienstes.

Das Erdbeben mit einer Stärke von 3,8 auf der Richter-Skala ereignete sich um 1.