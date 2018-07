Deschamps will auch nach WM-Triumph weitermachen

Didier Deschamps will seinen Vertrag als französischer Nationaltrainer auch nach dem vorläufigen Höhepunkt mit dem Gewinn des WM-Titels weiter erfüllen, berichteten französische Medien in der Nacht nach dem Triumph in Russland.

„Ich mache nicht alles wie Jacquet“, sagte Deschamps. Aimé Jaquet hatte nach dem WM-Erfolg 1998 nicht weitergemacht. Er stehe für Kontinuität und habe einen Vertrag, den es zu erfüllen gelte. „Es ist vorgesehen, dass ich bleibe, also bleibe ich“, betonte Deschamps. Der mittlerweile 49-Jährige trainiert die Équipe tricolore seit 2012. Vor zwei Jahren hatte er sie bei der Heim-Fußball-EM bis ins Finale geführt.

Nachdem er als Spieler und Trainer den WM-Titel 1998 und 2018 holte, dürfte er nach seinem EM-Erfolg von 2000 als Trainer den kontinentalen Titel in zwei Jahren anstreben. Bis 2020 ist sein Vertrag gültig.

Homepage französische Nationalmannschaft

Kader Frankreich

Equipe de France bei Twitter

Profil Frankreich auf WM-Homepage

Nachrichten zu Frankreich auf WM-Homepage

Pogba bei Twitter

Griezmann bei Twitter

Mbappé bei Twitter

Details zu Trainer Deschamps

Profil Kroatien auf WM-Homepage

Kroatischer Verband bei Twitter

Kader Kroatien