Der VfB trifft im Halbfinale auf Lüneburg

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen treffen im Play-off-Halbfinale auf die SVG Lüneburg. Die Lüneburger gewannen am Sonntag im Viertelfinale das entscheidende dritte Spiel gegen Frankfurt mit 3:2 (20:25, 25:14, 25:22, 31:33, 15:10). Das erste Spiel im Halbfinale ist am Mittwoch um 20 Uhr in der Friedrichshafener ZF-Arena. Bereits im Pokalfinale Ende Februar trafen die Häfler auf Lüneburg. Damals gelang dem VfB mit einem 3:0-Sieg der Pokalerfolg. „Für mich persönlich ist es ein Riesenvorteil, wenn wir so oft gegen den gleichen Gegner spielen“, sagt VfB-Trainer Vital Heynen augenzwinkernd. „Dann brauche ich nicht so viel Vorbereitungszeit, weil ich schon weiß, gegen wen wir spielen.“ Mit der Leistung im Viertelfinale ist Heynen jedoch nicht zufrieden: „Wir müssen besser spielen als gegen Bühl. Sonst wird jeder Gegner für uns zum Problem.“