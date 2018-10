Der VfB Stuttgart erwartet Dortmund oder: Der geplatzte Larsen-Traum

Es gibt gute Nachrichten für den Bundesligaletzten VfB Stuttgart vor dem einigermaßen ungleichen Duell am Samstag gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund (15.30/Sky). Die Gäste plagen ein paar Verletzungssorgen. Abwehrchef Manuel Akanjj (Hüftleiden, drei Wochen Pause) fällt ebenso aus wie Linksverteidiger Marcel Schmelzer, der Portugiese Raphael Guerreiro und Marius Wolf. Luxusprobleme? Nicht ganz. Trainer Lucien Favre sagt: „Wir haben ein Luxusproblem im Mittelfeld, aber nicht in der Abwehr.“

Tatsächlich gibt es etliche Borussen, mit denen der VfB sein eigenes Kardinalproblem im Angriff kurieren könnte. Den Dänen Jacob Bruun Larsen etwa, der in der Rückrunde noch in Stuttgart spielte, beim damaligen Trainer Tayfun Korkut allerdings (nach einem ersten missglückten Einsatz als Rechtsverteidiger unter Vorgänger Hannes Wolf) so gut wie nie spielte und wohl auch deshalb wieder zurückwollte. Am Mittwoch sickerte nun durch, dass der VfB für den 20-Jährigen erstaunlicherweise quasi sein letztes Hemd geboten hatte – zumindest, wenn man Sportvorstand Michael Reschke glaubt. „Wir waren bereit, die höchste Ablöse der Vereinsgeschichte für ihn zu zahlen. Wir haben Dortmund zwölf Millionen Euro geboten“, sagte Reschke der „Bild“. „Aber Michael Zorc war überhaupt nicht gesprächsbereit, hat einen Verkauf kategorisch ausgeschlossen.“

VfB bot angeblich zwölf Millionen

Der BVB-Manager dementierte die Summe postwendend: „Ich war überrascht, als ich davon gelesen haben. Richtig ist, das Reschke nicht nur einmal wegen Bruun Larsen an mich herantrat. Aber ich habe sofort die Tür zugemacht. Deshalb ist nie über Summen gesprochen worden, ich habe auch kein Angebot bekommen.“

Wie dem auch sei: Reschke steht auf Bruun Larsen. „Ich erlebe jetzt meine 40. Saison im Profi-Fußball. In dieser Zeit habe ich keine fünf Spieler erlebt, die in diesem Alter schon so weit, so reif waren wie Jacob“, sagt er. Warum Korkut dieses Talent nicht nutzte, bleibt somit die Frage.

Auf wen Markus Weinzierl steht – im aktuellen VfB-Team nämlich –, ist nach der heißdiskutierten Korkut-Entlassung die wichtigere. „Ich kenne den Kader und die Qualitäten und bin der Überzeugung, dass das nicht Tabellenplatz 18 ist, sondern besser“, sagte der 43-Jährige.

Wieder mal werden die Karten neu gemischt in Stuttgart. Gespannt dürfen vor allem Holger Badstuber, Dennis Aogo und Erik Thommy sein, die Weinzierl bereits aus seiner Zeit auf Schalke und in Augsburg kennt. Ex-Nationalspieler Badstuber, beim 1:3 in Hannover wie der Rest der Truppe im Tief, hat an Weinzierl nicht die besten Erinnerungen. Zwar kam er in der Rückrunde auf Schalke zehnmal zum Einsatz – öfter als Aogo in der gesamten Saison (7). Behalten wollte Weinzierl ihn aber nicht. Die Lage dürfte schwierig bleiben für den Mann aus Rot an der Rot, zumal Pavard und Baumgartl eine solide Saison spielen. Ob er als Sechser eine Alternative ist?

Thommy, der linke Flügelflitzer, der in der Rückrunde so fulminant durchstartete, diese Saison aber nur zweimal in der Startelf stand, könnte unter Weinzierl sein Comeback feiern. Zwar setzte der einst beim FCA auf andere, Thommy aber war damals blutjung. Der 24-Jährige hat sich entwickelt. Nicht im Larsen-Tempo, aber in seinem, und das war schnell genug.