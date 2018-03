Der VfB glaubt an seine 1 zu 10-Chance

Wer aus der erstaunlichen Tatsache, dass es am Samstag kein Public-Viewing des Berliner Pokalfinales in Stuttgart geben wird, schließt, dass sich die Landeshauptstadt und ihr VfB bereits aufgegeben haben vor dem großen Match gegen den Champions-League-Sieger FC Bayern, der täuscht sich. Schuld daran, dass es zumindest am Wasen keine Livebilder zu sehen gibt, hat nur der Depeche-Mode-Auftritt am Montag und die Bühnenarbeiten im Vorfeld. Fredi Bobic, der VfB-Manager, nimmt's positiv: „Ich werd' auch zu dem Konzert gehen“, sagt er, und bei einem Sieg werde es am Sonntag durchaus Feierlichkeiten in der Stadt geben, da könne man sich drauf verlassen. Bobic hat zwar nicht vor, nackt in den Neckar zu springen, aber um 15.30 Uhr ist immerhin ein Autokorso durch die Innenstadt geplant, sollte es tatsächlich zu einer der größten Sensationen im nationalen Fußball der letzten Jahre kommen – und das wäre ein VfB-Sieg durchaus.

Stuttgart, darin sind sich die Experten einig, hat in Berlin ähnlich gute Aussichten wie eine Schildkröte beim Unterfangen, unfallfrei über eine achtspurige Autobahn zu kommen. Die Buchmacher legen die Quoten auf 1:10 fest. Andererseits könnte der Außenseiterstatus und der fehlende Druck von außen womöglich ein Vorteil sein: „Viele glauben nicht an uns, aber wir wissen: Wenn wir sehr konzentriert sind, werden wir eine Chance haben“, sagt Flügelflitzer Ibrahima Traoré. Trainer Bruno Labbadia sieht es ähnlich: „Wir wissen, dass Bayern momentan in einer Liga spielt, wo wir nicht mithalten können. Aber wir werden alles probieren. Die Möglichkeit ist da, wir müssen nur daran glauben. Wir haben aufs Finale nicht umsonst so hingearbeitet. Vom ersten Tag an stand bei uns bei jedem Spiel an der Tafel: 1. Juni.“

Nötig: Ein perfekter Tag

Um den ersten Titel seit der Meisterschaft 2007 zu erringen, brauche man einen perfekten Tag, weiß Bobic, also so einen, wie ihn der VfB nur einmal in dieser Saison hatte: Beim 5:1-Sieg in der Europa League in Bukarest. Bayern bräuchte dagegen wohl eine Nacht wie beim 0:2 gegen Arsenal. Ein perfekter Tag sähe beim VfB vermutlich so aus: Serdar Tasci mimt den Abwehrchef wie zu besten Zeiten und hat seine Achillessehnenprobleme – zuletzt wurde der Kapitän stets fitgespritzt – rechtzeitig überwunden. Vorne zeigt Stürmer Vedad Ibisevic, dass er nicht nur gegen Schalke (fünf Saisontore) treffen kann, sondern auch gegen die Besten Europas. Auf dem rechten Flügel erinnert sich Martin Harnik, dass es erst im Vorjahr war, als ihm 17 Tore in der Liga gelangen, nicht im letzten Jahrhundert, dahinter reißen Traoré und Maxim mit ihren unkonventionellen Dribblings Lücken in Münchens Meisterabwehr.

Entscheidend dürfte aber sein, wie der VfB, der am Donnerstag in die Hauptstadt fliegt, Bayerns Flügelzange Robben und Ribéry in den Griff bekommt. Beim 0:2 in der Liga hatte der junge Antonio Rüdiger Ribéry glänzend unter Kontrolle und nahe an einem ähnlichen Frustrationsfoul wie im Champions-League-Finale. Labbadia aber tendiert wohl eher zu den eigentlichen Rechtsverteidigern Gotoku Sakai und Tim Hoogland, die beim 10:0 im letzten Test in Reutlingen jeweils eine Hälfte lang spielten. Auch Cacau feierte beim Fünftligisten nach neun Monaten Pause ein 30 Minuten langes Comeback, frenetisch gefeiert von den Fans. Der Stürmer hofft, als Joker im Finale eine Chance zu bekommen: „Das wäre ein versöhnliches Ende dieser verunglückten Saison.“

Triple als Alleinstellungsmerkmal

Hilfreich wäre natürlich auch, die Bayern würden ihre Überlegung, betrunken zu spielen (Vorstandschef Rummenigge: „Wir haben auch mit 1,8 Promille eine Chance“), wahr machen. Traoré hat Respekt vor der Aussage („Das heißt, dass sie den Alkohol gut vertragen“) und nimmt sie den Bayern nicht krumm: „Das ist nicht arrogant, sie haben halt viel Selbstvertrauen.“ Wie groß es ist und wie ernst die Bayern Berlin nehmen sollten, deutet Sportdirektor Matthias Sammer an: „Es ist viel, viel mehr als nur ein Pokalfinale für die Spieler.“ Ein Triple, das bisher noch keinem gelang, sei für Schweinsteiger und Lahm die einmalige Chance, sich von den Klubgrößen Beckenbauer, Müller, Maier und Hoeneß abzusetzen. „Sie werden immer mit den Granden des Vereins konfrontiert, das piekst. Jetzt können sie an die Spitze treten.“ Rummenigge sieht es ähnlich: „Sie können sich unsterblich machen. Nicht mal die Generation in den 70er-Jahren hat es geschafft, alles abzuräumen.“

Noch kämpfen die Bayern, bei denen Ribéry kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2017 steht und Timoschtschuk am Saisonende gehen wird (Ziel unbekannt), allerdings mit den Feiernachwehen von Wembley. Das erste Training am Dienstag sei nicht ganz so hochklassig wie gewohnt gewesen, sagte Arjen Robben.

Kapitän Serdar Tasci hat erneut bekräftigt, er wolle seinen 2014 auslaufenden Vertrag beim VfB verlängern. „Wir werden uns schon einigen. Wenn ich wirklich irgendwann einmal wechseln sollte, dann will ich, dass auch der VfB damit Geld verdient“, so Tasci.