Der VfB Friedrichshafen muss gewinnen

Respekt ja, aber keine Angst – das muss die Devise der Volleyballer des VfB Friedrichshafen vor dem vierten Spiel in der Champions League am Mittwoch in der ZF-Arena sein (20 Uhr) gegen Chaumont VB 52 HM. Die Friedrichshafener müssen allerdings das Spiel gewinnen, um die Play-offs nicht vorzeitig ad acta zu legen. Dass der aktuelle Tabellenfünfte der französischen Liga durchaus schlagbar ist, zeigte der Viertletzte Narbonne beim 3:1-Erfolg in Chaumont am vergangenen Samstag.

„Die Franzosen haben einen starken Angriff, das ist neben einem guten Aufschlag das Prunkstück“, sagt VfB-Cheftrainer Vital Heynen. Der Belgier studierte zu Hause das Hinspiel, das der VfB im Dezember auswärts sang- und klanglos mit 0:3 verlor. „Wir haben im Hinspiel zu viele Bälle verschlagen und mit unserem Aufschlag kaum Druck gemacht. Für die Franzosen war es leicht, gegen uns zu gewinnen“, meint Heynen.

Niederlage bedeutet Aus

In der Gruppe C steht der VfB Friedrichshafen nach einem Sieg und zwei Niederlagen mit drei Punkten auf Rang drei. Chaumont und St. Petersburg sind mit sieben Zählern etwas enteilt. „Um die Play-off-Chance aufrechtzuerhalten, müssen wir gewinnen. Ein anderes Ergebnis würde das vorzeitige Aus bedeuten“, betont Heynen.

Lange Zeit sah es in dieser Saison so aus, als ob der VfB nach seiner Form suchen und sie nicht finden würde. Das Team zeigte unterschiedliche Leistungen in der Bundesliga und in der Champions League. Nur im Pokal, wo Friedrichshafen das Finale erreicht hat, lief es rund. Seit dem glatten 3:0-Sieg in Berlin, beim amtierenden Meister, am vergangenen Mittwoch in der Bundesliga wissen die Spieler, dass sie eine konzentrierte Leistung ohne große Schwankungen abliefern können. „Das 3:0 war unheimlich wichtig für unsere Psyche“ sagt Heynen. Und das 3:0 gegen Aufsteiger Giesen drei Tage später ebenfalls.

Ein Spieler ragte in dieser Partie heraus: der Pole Bartlomiej Boladz. 21 Punkte in drei Sätzen, 16 Aufschläge, kein Fehler, aber drei Asse und 67 Prozent Effektivität im Angriff verdienen das Prädikat „besonders wertvoll“. Eine ähnliche Leistung gegen den französischen Vizemeister würde genügen, um Chaumont aus dem Konzept zu bringen. Der Diagonalangreifer des VfB, verantwortlich für die schwierigen Bälle, scheint kurz vor dem wichtigen Spiel gut in Form zu sein.

„Bartok arbeitet im Training unheimlich hart und ist selbst sein größter Kritiker. Er hat ein unheimliches Potenzial und ich hoffe, dass er es gegen Chaumont zeigt“, sagt Friedrichshafens Co-Trainer Rado Vemic. Es ist aber nicht nur Boladz, der wichtig ist. Das gesamte Team muss von Beginn an sehr konzentriert auftreten, darf sich gegen die Franzosen keine einfachen Fehler erlauben.

Zwei ehemalige VfB-Spieler

Angeführt vom Zuspieler Michael Saeta, der auch als Angreifer gefährlich ist, spielt Chaumont einen schnellen Volleyball. Die Spieler suchen ohne großes Tamtam den direkten Abschluss. Neben Saeta sind Mittelblocker Taylor Avarill, Außenangreifer Martin Repak sowie Diagonalangreifer Wassim Ben Tara ganz starke Punktesammler. Nicht zu unterschätzen sind die ehemaligen VfB-Spieler Martin Atanasov und Baptiste Geiler.

Chaumonts Trainer Silvano Prandi verzichtete in der heimischen Liga gegen Narbonne auf Ben Tara und Repak. Er gönnte ihnen eine Verschnaufpause. Ob das Absicht war, damit die zwei starken Angreifer gegen den VfB am Mittwoch frisch sind, ist nicht übermittelt. Dem VfB kann es egal sein. Die Spieler von Vital Heynen scheinen ihren Rhythmus gefunden zu haben. Nach zwei glatten Siegen in der Meisterschaft ist die erste Sechs bereit, den Franzosen einen harten Kampf zu liefern. „Wir gehen in das Spiel, um es deutlich zu gewinnen, an etwas anders denken wir nicht“, betont Heynen.

Der Belgier hat vor den Franzosen Respekt, arbeitet aber an einer Taktik, wie man das Team von Prandi überraschen kann.