Der unverhoffte Aufstieg

Ihn hatte niemand auf der Rechnung: Stuart Bingham ist der neue Weltmeister im Snooker, der Edel-Variante des Billards. Im Endspiel – zehn Stunden über zwei Tage verteilt – hat er den Favoriten Shaun Murphy mit 18:15 Frames geschlagen.

Und nicht nur Murphy: Auf dem Weg ins Finale hatte er mit Graeme Dott, Weltmeister 2006, mit dem fünfmaligen Titelträger Ronnie O’Sullivan und dem erklärten Turnierfavoriten Judd Trump drei höher eingeschätzte Spieler aus dem Weg geräumt. Waren schon das Viertel- und das Halbfinale Dramen auf grünem Filz, so stellte das Endspiel alles in den Schatten – was da im Crucible-Theater der grauen Industriestadt Sheffield ablief, war „eine der größten Aufführungen im Snooker“, schrieb der sonst so nüchterne „Guardian“ anschließend, noch ganz glückshormon-geschwängert.

Zwei Tage lang lieferten sich Bingham und Murphy, Weltmeister 2005, eine epische Schlacht mit ihren Queues und den 21 Bällen. Bingham führte lange Zeit, schon das überraschend, dann aber holte Murphy zum 15:15 auf – 18 Frames, Sätzen vergleichbar, sind für den Sieg nötig. Die 31. Partie wurde zu einer Auseinandersetzung, die satte 64 Minuten dauerte – beide Akteure snookerten sich gegenseitig laufend, versuchten also, den jeweils anderen in Fehler (und damit Fehlerpunkte) zu treiben – letztlich hatte Bingham mehr Konstanz, mehr Geduld, mehr Ausdauer als der sechs Jahre jüngere Murphy.

Am Ende setzte sich Bingham, im Snooker den Spitznamen „Ballrun“ tragend, gegen Murphy durch – und verzauberte den „Magician“, wie Murphy in der Szene genannt wird. Dem half auch nicht, dass er zum Finaltag schlicht-seriöses Schwarz-Weiß trug – in der Vorrunde hatte er noch durch farbenprächtige Gockel-Outfits geglänzt. „Viele hätten schon früher aufgegeben, aber ich habe immer weitergekämpft“, sagte Bingham. „Ich möchte ein Vorbild für alle da draußen sein: Gebt niemals auf und euer Traum kann wahr werden.“ Und keiner auf den Theatersitzen und an Großbritanniens Bildschirmen, der dem sympathischen Bingham den Triumph nicht gegönnt hätte. „Stuart liebt Snooker mehr als sein Leben. Ich kenne keinen Spieler, der es mehr verdient hätte als er“, sagte Murphy. „Er ist einer der nettesten Typen.“

Seit zwei Jahrzehnten ist Bingham auf der Tour der Profis, „20 Jahre Blut, Schweiß und Tränen“, sagte er bei der Siegerehrung – gerade einmal drei Turniersiege konnte der Familienvater aus Basildon in Essex bis dahin verbuchen – Bingham war der typische Viertelfinal-Ausscheider. Freundlich, ruhig, solide, aber kein Winner. Und jetzt die Explosion bei der WM, die ihm neben dem schnörkeligen Henkelpokal ganz nebenbei noch hübsche 300 000 Pfund (rund 400 000 Euro) einbrachte. Als der Moderator das stolz verkündete, hielt Bingham seiner Ehefrau die Ohren zu.

Mit dem letzten Stoß in der Nacht auf Dienstag (der Montag, an dem traditionell das Endspiel der Snooker-WM ausgetragen wird, ist in England ein Feiertag) endete ein zweiwöchiges Turnier, in dem der Weltmeister von 2014, Mark Selby, schon in der zweiten Runde ausgeschieden war. Snooker-Legende Ronnie O’Sullivan, der zunächst bei den Buchmachern vorne gelegen hatte, schied im Viertelfinale sang-, klang- und lustlos aus; junge Namen aus dem Nachwuchs konnten sich gegen die Platzhirsche kaum durchsetzen – die alte Garde, wenn man Judd Trump dazuzählt, bestimmte das Geschehen.

Die älteren Herren dankten das Interesse – ausverkaufte Häuser, hohe Einschaltquoten bei der BBC - mit ganzen Serien von Century-Breaks, Aufnahmen von mehr als hundert Punkten am Stück. Fachleute bilanzierten eine WM auf hohem Niveau. Bingham gewann noch eine weitere Wertung und Prämie: die des höchsten Breaks im Turnierverlauf mit 145 Punkten, die er sich allerdings mit Neil Robertson teilen muss. Und: Mit seinen 38 Jahren ist er nun der drittälteste Spieler, der erstmals Weltmeister geworden ist. Der Nachwuchs muss weiter warten.

Auch Martina Navratilova ließ sich das Spektakel nicht entgehen. „Stuart Bingham ist der Champion!!!!“, twitterte die Tennis-Legende. Schon am Sonntag hatte Binghams prominentester Fan den ersten Teil des zehnstündigen Finals verfolgt. Ihr Fazit: „Stuart Bingham rockt!“