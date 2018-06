Der Unmut ist zurück

Die 1:7-Schlappe gegen Deutschland könnte nach Einschätzung brasilianischer Medien politische und wirtschaftliche Auswirkungen haben. Im größten Land Lateinamerikas beginnt in wenigen Wochen der Wahlkampf für die Präsidentenwahl am 5. Oktober.

Bei der Wahl im Oktober stellt sich Dilma Rousseff, die seit Anfang 2011 regiert, zur Wiederwahl. Bisher liegt sie in Umfragen deutlich vor ihren Herausforderern, dem Sozialdemokraten Aécio Neves und dem Sozialisten Eduardo Campos. In der Halbzeit des Deutschland-Spiels, als Brasilien schon 0:5 zurücklag, habe es im Stadion aber lautstarke Unmutsäußerungen gegen Rousseff gegeben. Ähnliches könnte beim Endspiel am Sonntag passieren.

Präsidialamtsminister Gilberto Carvalho leugnete, dass die Niederlage politische Auswirkungen haben könnte. Wenn am 19. August der Wahlkampf beginne, werde sich niemand mehr an die brasilianische „Schande“ erinnern, sagte er laut der Zeitung „Estado de São Paulo“.

Vor dem Spiel sei die Haltung der Regierung gewesen, dass eine Niederlage gegen Deutschland weggesteckt werden könne, weil es sich um einen starken Gegner handelte, schrieb die Zeitung „Folha de São Paulo“. Aber niemand habe eine 1:7-Schlappe vorausgesehen. Nun gebe es die Befürchtung, dass die Kritik an den WM-Ausgaben von 26Milliarden Reais (rund 8 Mrd. Euro) wieder lauter werden könnte. Die Regierung versuche entgegenzuhalten, dass Brasilien eine WM „wie in der Ersten Welt“ organisiert habe.

Mit Sorge betrachte die Regierung auch das Spiel um Platz drei. „Sollte Brasilien am Samstag eine neue Demütigung erleiden, könnte das den Effekt der Niederlage (gegen Deutschland) noch verstärken“, schrieb „Folha de São Paulo“.