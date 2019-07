Der Stuhl ist leer – Dietrich tritt als VfB-Präsident zurück

Stuttgart - „Na endlich“, oder auch „überfällig“: Das sind wohl die ersten Gedanken nach dem Rücktritt von VfB Stuttgarts Präsident Wolfgang Dietrich. Und um das zu denken, muss man nicht einmal zweiwöchentlich mit einem entsprechenden Banner in der Cannstatter Kurve stehen oder „Dietrich raus!“ als Leitmotiv auf sein Couchkissen gestickt haben. Der Rücktritt des seit Monaten massiv angefeindeten und aufgrund diverser Entscheidungen (Stichwort Michael Reschke oder Quattrex) höchst umstrittenen Präsidenten kommt einem kollektiven Aufatmen gleich. Endlich, möchte auch der neutrale Fan denken, endlich ist Ruhe, endlich ist dieser Streit abgeschlossen.

Dabei ist es es generell verwunderlich, dass es der 70-Jährige über Monate so stillschweigend ertragen hat. Wer Dietrich am Sonntag auf der unrühmlichen, weil nach Internetproblemen abgebrochenen Mitgliederversammlung erlebte, sah einen Mann, der sechs Stunden auf seinem Stuhl saß und all die Missstimmung, die beinahe 20 Anti-Dietrich-Reden, die persönlichen Vorwürfe und auch die Sprechchöre der Mehrheit stoisch ertrug und nur gelegentlich schwach auf seine Legitimation durch die Gremien sowie sein noch anstehendes Präsidentenjahr pochte. Man wollte ihm zurufen: lass es doch einfach. Gönn’ dir und uns endlich Ruhe. Als er dann unter Personenschutz aus der Arena geführt wurde, weckte das beinahe Mitleid.

Das verflog wenige Stunden später jedoch schnell. „Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert“, schrieb der ehemalige Sprecher von Stuttgart 21 da zur Niederlegung aller Ämter: „Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren. Ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen.“ Das kann man so sehen, man kann es aber auch lassen. Er wolle ein Präsident aller sein, sagte er bei seiner Wahl 2016, das ihm das nicht gelang, gab er am Sonntag zu. Doch anstatt einzusehen, dass er, der den Rückhalt bei den Fans längst verloren hat, mehr spaltet und mehr Baustellen schafft als bereinigt, keilt Dietrich weiter ausschließlich Richtung Kritiker. Ein Versöhner war er noch nie. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, gegen die Mannschaft, den Verein. Kein Wort von Fehlern, falschem Konfliktmanagement, falschen Lösungsstrukturen oder ähnlichem.

Nein, Wolfgang Dietrich hat wahrscheinlich nicht persönlich all die WLAN-Router installiert und ist dementsprechend nicht verantwortlich dafür, dass es keine Abstimmung über seine Abwahl geben konnte. Ja, er möchte eine lückenlose Aufklärung. Und nein, er hat nicht ausschließlich alleine über die Jahre entschieden. Aber Dietrich war immer einer der Entscheider. Als Leiter der Mitgliederversammlung hätte er eine Alternative inpetto haben können. Eine Hand- oder Zettelabstimmung – ging früher auch. Dietrich weist wie so oft alle Schuld von sich.

Zudem kam der Vorfall eventuell auch nicht ganz ungelegen, schien die Masse doch für die Abwahl zu sein, ein Erreichen der nötigen 75 Prozent durchaus denkbar. Da doch lieber vertagen und alles aussitzen, bis ein neuer Termin gefunden ist. Bis September, eventuell startetet der VfB mit ein paar Siegen und alles löst sich auf.

Doch diesmal löste sich nichts auf, nur der Präsidentenstuhl ist seit Montag verwaist. Der große, unrühmliche Knall als Schlusspunkt. Gelegenheit für einen Neustart beim VfB vor der schwierigen Zweiligasaison. Mal wieder.