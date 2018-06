Vitali Klitschko (l) wird in Moskau vom Ringrichter zum Sieger erklärt. Der 41 Jahre alte Ukrainer besiegte den Deutsch-Libanesen Manuel Charr durch technischen K.o. in der vierten Runde. Charr blutete am Kopf, so dass der Kampf abgebrochen wurde.

Der ältere der beiden Klitschko-Brüder hat damit 45 von 47 Profikämpfen gewonnen und den WM-Titel der WBC zum neunten Mal in Serie mit Erfolg verteidigt. Foto: Kiril Kudryavtsev