Der Pokal-Traum ist „nicht wirklich“ Thema

Rückblick: Es ist Mittwoch, der 26. Juni 1991. Während Berg, ein Teilort von Friedrichshafen, in dieser Zeit stetig wächst und neue Baugrundstücke erschlossen werden, darf sich die Gemeinde unweit des Bodensees zugleich über einen neuen Einwohner freuen, der an besagtem Tag im Krankenhaus der Zeppelin- und Messestadt das Licht der Welt erblickt. Nur wenige Tage zuvor feiert der 1. FC Kaiserslautern in der gut 350 Kilometer entfernten Pfalz seine dritte Deutsche Fußballmeistermeisterschaft – und das ausgerechnet vor dem großen FC Bayern München. Wie das alles zusammenpasst? Der kleine Junge, der damals auf die Welt kam, trägt inzwischen das FCK-Trikot mit der Nummer 9 und hört auf den Namen Simon Zoller. Und nun, knapp 23 Jahre später, steht für den Fußballprofi das wahrscheinlich wichtigste Spiel seiner Karriere an. Denn mit dem Fußball-Zweitligisten trifft Zoller, der seit vergangenem Sommer für vier Jahre bei den „Roten Teufeln“ unter Vertrag steht, diesen Mittwochabend (20.30 Uhr) auf den FC Bayern München. Dabei geht es um den Einzug ins DFB-Pokalfinale Mitte Mai in Berlin.

Dass es gegen den amtierenden Triple-Gewinner schwer wird, dessen sind sich der 13-fache Torschütze und seine Kollegen bewusst: „Die jüngste Niederlage der Bayern gegen Dortmund (0:3, Anmerkung der Redaktion) kommt uns sicherlich nicht entgegen“, sagt der Stürmer, „ich denke, dass sie mit aller Macht ins Finale wollen.“ Heißt das, dass eine deutliche Niederlage für den Aufstiegskandidaten der Zweiten Liga bereits feststeht? „Nein, das denke ich nicht. Wir wollen uns natürlich so gut wie möglich präsentieren und das Spiel, solange es geht, offen gestalten“, erklärt der gebürtige Häfler, der das Fußballspielen unter anderem beim TSV Fischbach und dem VfB Friedrichshafen gelernt hat. Als Teenager versuchte er sein Glück am Neckar, schloss sich dort dem „großen“ VfB aus Stuttgart an.

Anschließend ging es für ihn beim SSV Ulm 1846 weiter, wo ihn eine schwere Verletzung zunächst jäh aus seinen Träumen riss. Doch der Angreifer biss auf die Zähne, arbeitete hart und schwitzte für ein baldiges Comeback. Das sollte ihm in Nordbaden beim Karlsruher SC glücken, ein gewisser Markus Kauczinski entdeckte und förderte ihn – Zoller durfte sogar bei den Profis ran. Als er nach vier Jahren (2008 bis 2012) keine Perspektive mehr für sich sah, wechselte er in die 3. Liga, zum VfL Osnabrück. Dort machte der Mann mit den vielen Tattoos einen richtigen Sprung und schoss sein Team unter Coach Klaus-Dieter „Pele“ Wollitz mit 15 Treffern in die Aufstiegsrelegation. Hier allerdings hatte Dynamo Dresden das bessere Ende für sich gehabt. Dennoch machte der Rechtsfuß, der durchaus auch mit links oder per Kopf trifft, auf sich aufmerksam und bekam einen Anruf aus der Pfalz. Stefan Kuntz meldete sich. Genau der schoss seine Lauterer nicht nur 1991 – als Mitglied des brandgefährlichen Sturmduos mit Bruno Labbadia – zum Titel, sondern steht dem FCK heute als Vorstandsboss vor. „Ich hatte sofort ein gutes Gefühl“, sagt Simon Zoller über die ersten Gespräche. „Ich war froh, diese Chance zu bekommen.“

Sieben schwierige Wochen Pause

Ob er auch gegen die Bayern in der Allianz Arena seine Möglichkeiten bekommen wird, bleibt abzuwarten. Denn erstens steht die Startformation noch nicht fest, und zweitens könne man gegen die „derzeit beste Mannschaft der Welt nicht einfach mit einem oder mehreren Treffern rechnen“. Genau deshalb hat sich Simon Zoller, der laut „Bild“-Zeitung aktuell vom SV Werder Bremen umworben wird, auch keinen bestimmten Torjubel für den Fall der Fälle ausgedacht. Anders als unlängst bei seinem Ex-Klub aus Karlsruhe, als er sich nach dem zweiten seiner beiden Tore das Trikot auszog und es im Wildpark demonstrativ in Richtung Haupttribüne hisste. „Ich wollte einfach zeigen, dass es mich noch gibt“, sagt der 22-Jährige lachend; zu Beginn des neuen Jahres war er von einer langwierigen Muskelverletzung ausgebremst worden. „Da die Füße stillzuhalten, ist richtig schwer. Das kannst du mir glauben“, beschreibt Zoller diese sieben Wochen. Nicht nur in dieser Zeit standen ihm die Familie und die engsten Freunde bei – es gab jede Menge Zuspruch.

Diesen wird er auch am Mittwochabend erfahren, schließlich habe er jede Menge Karten besorgen müssen. Ein 1:0-Erfolg beim großen Favoriten mit Simon Zoller als Matchwinner wäre „ein Traum, mit dem ich mich nicht wirklich beschäftige. Für mich ist wichtig, dass ich gesund bleibe und der Mannschaft helfen kann.“ Vielmehr liege der Fokus auf dem großen Ziel Bundesliga-Aufstieg, das noch möglich ist, auch wenn die Lauterer dabei von Patzern der Konkurrenz abhängig sind. Und: Solche Partien wie eben gegen die Bayern oder zuvor im Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen (1:0 n.V. für Kaiserslautern) seien echte Zuckerspiele, die man gerne mitnehme – und bei denen man einfach schaue, was rauskommt. Vor immerhin 71000 Zuschauern in der seit Wochen ausverkauften Arena.

Zwar nicht alle, aber doch einige aus der Mannschaft von Trainer Kosta Runjaic haben bisher eine solche Begegnung absolviert. Vielleicht liegt genau darin die große Chance für Simon Zoller und seine Kameraden.