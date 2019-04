Der neue Razorbacks-Trainer ist ein Weltenbummler

24 Meistertitel nennt John Harper sein Eigen. In der vergangenen Saison wurde der 55-jährige Trainer polnischer Meister mit Bialystok. Dazu gewann er auch schon Titel in Österreich, Serbien und Italien. Zweimal wurde Harper mit seinen Teams Eurobowl-Sieger. Nun ist der Weltenbummler bei den Ravensburg Razorbacks angekommen, dem amtierenden Meister in der German Football League 2 Süd.

„Weltenbummler? Ja, der Name gefällt mir tatsächlich sehr gut“, sagt Harper und lacht. Seit Jahren sei er einer von fünf, sechs Trainern, die konstant als Cheftrainer in Europa arbeiten würden. „Ich versuche, immer an Plätze zu kommen, an denen es sich richtig anfühlt.“ In Ravensburg, das haben ihm auch die Gespräche mit den Razorbacks-Verantwortlichen gezeigt, hat er offenbar dieses Gefühl. Hier will er seine erfolgreiche Trainerzeit fortsetzen. Druck, auf Meistertrainer John Gilligan zu folgen, hat Harper nicht. „Ich bin schließlich im vergangenen Jahr auch Meister geworden.“ Außerdem gehe es in jeder Saison von Neuem los. „Es gab einige Wechsel, das Team ist nicht mehr das gleiche.“

Nicht nur die Gegend genießen

Seit Februar ist Harper in Ravensburg. „Eine tolle Gegend, die Nähe zur Schweiz, zu Österreich, das Wetter, die Leute“, schwärmt der 55-Jährige. Doch er ist ja nicht nach Ravensburg gekommen, um nur die Landschaft zu genießen. Harper will Erfolg haben. „Siege kann man zwar nicht vorhersagen, aber die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“ Im Mai startet die neue Saison in der GFL2 Süd. Das einzige öffentliche Testspiel vor Beginn der Saison bestreiten die Razorbacks an diesem Samstag um 18 Uhr in Pfullendorf gegen die HSU Snipers, eine Hochschulmannschaft der Bundeswehr-Universität in Hamburg. „Wir wissen nicht viel von dieser Mannschaft, sie vielleicht ein bisschen mehr von uns“, meint Harper.

Da es nach der Partie gegen die Snipers immer noch fünf Wochen bis zum GFL2-Auftakt bei den Darmstadt Diamonds sind, sind dem US-Amerikaner Sieg oder Niederlage nicht so wichtig. „Ehrlich gesagt ist es für uns vor allem eine gute Möglichkeit, den Ball zu bewegen und zu sehen, wo wir stehen.“ Harper lässt das Spiel auf Video aufzeichnen. „Dann kann ich sehen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Viel von der zweithöchsten deutschen Liga weiß er noch nicht, gibt Harper unumwunden zu. Denn trotz 24 Meisterschaften und zahlreichen Stationen in Europa – in Deutschland hat er als Trainer bislang noch nicht gearbeitet. „Es hat einfach gepasst“, sagt er zu den Gründen für seinen Wechsel zu den Razorbacks. Nach einer Saison in Polen stand zudem fest: „Ich wollte unbedingt weiter in den Westen. Das hat geklappt.“ Schöner Nebenaspekt für ihn: Seinem Status als Weltenbummler kann er ein neues Land hinzufügen.