Der nächste Tanz für die Memmingen Indians muss warten

Während der Erzrivale aus Lindau noch ein zweites Heimspiel gegen die Tilburg Trappers austragen darf, ist für den ECDC Memmingen Indians die Saison in der Eishockey-Oberliga Süd seit Dienstagabend beendet. Die dritte Niederlage gegen die Saale Bulls Halle besiegelte das Aus der Indians im Play-off-Achtelfinale. Goalie Joey Vollmer sprach danach trotzdem von einer einwandfreien Saison der Indians, obwohl er mit seinem nächsten Tanz auf dem Eis bis zur kommenden Saison warten muss: „Dass wir so ausgeschieden sind, ist ein bisschen unglücklich“, urteilte der 38-jährige Vollmer.

Es hat nicht viel gefehlt zu einem Sieg der Indians gegen Saale, den vor der Serie leicht favorisierten Tabellenvierten der Meisterrunde aus der Oberliga Nord. In Spiel eins kassierten die Memminger, die die Meisterrunde in der Oberliga Süd fast sensationell auf Rang fünf abgeschlossen hatten, zwei Sekunden vor der Schlusssirene das 2:3; zwei Tage später erreichten sie immerhin die Verlängerung, um dort das 3:4 hinnehmen zu müssen. Am Dienstagabend nun waren die Indians zwar zweimal in Führung, doch am Ende hieß es 2:6. Damit verabschiedeten sie sich glatt von ihrer ersten Play-off-Teilnahme überhaupt.

In Erinnerung bleibt in Memmingen aber eine Saison, die ihresgleichen sucht. Mit dem Höhepunkt am vergangenen Sonntag, als fast 2700 Zuschauer den Hühnerberg in ein Tollhaus verwandelten. „Das war überragend“, sagt Vollmer. In den drei Jahren, die er nun in Memmingen ist, habe sich das Team kontinuierlich verbessert. Dass nun die sichere Play-off-Teilnahme dabei herauskam, sei ein „ganz, ganz toller Erfolg“.

Auch für ihn, der schon 20 Jahre im Geschäft ist und weit höher gespielt hat, war die zurückliegende Spielzeit eine besondere. „Ich habe noch nie so viel gespielt“, erinnerte sich Vollmer an die intensiven Monate der Saison 2018/19. Leider sei die Mannschaft immer mal wieder vom Verletzungspech verfolgt worden. So kam es, dass in den Play-offs mit Defensivmann Lubor Pokovic eine zentrale Säule fehlte und die ECDC-Abwehr so eine sehr junge war. Nicht zuletzt deshalb hatte Goalie Vollmer alle Hände voll zu tun.

„Die erste Reihe der Bulls war schwer zu stoppen“, anerkennt Vollmer die Leistung des Gegners, der sich nun aufs Viertelfinale freuen darf. Er selbst werde sich zeitnah in den Urlaub verabschieden, nach einer kräftezehrenden Saison. Vorher ist für Freitabend aber noch der Saisonabschluss mit den Fans vorgesehen.

Und irgendwann beginnt wieder die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Mit Joey Vollmer als Goalie. Er fühlt sich in Memmingen wohl und will gerne noch eine Saison dranhängen. Das hat natürlich noch einen tieferen Grund für Vollmer: „Dann tanze ich halt im nächsten Jahr wieder.“ Gerne auch mal in den Play-offs.