Der nächste deutsche Gegner Spanien

Nach einem Finanzskandal bei der Nordamerika-Tochter der Erwin-Hymer-Gruppe (EHG) könnte der Verkauf des größten europäischen Wohnmobilbauers an das US-Unternehmen Thor vor dem Aus stehen.

Zurzeit laufen Gespräche, das Nordamerika-Geschäft des Unternehmens mit Sitz in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) aus der Übernahme auszuschließen, wie der US-Marktführer am Montag mitteilte. In dem Zusammenhang kündigte Thor Änderungen am Kaufvertrag sowie Anpassungen des Kaufpreises und der zu übernehmenden Schulden an.