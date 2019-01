Der Motor der VfB-Volleyballer läuft nicht rund

Theoretisch ist das Weiterkommen in der Champions League für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen durchaus noch möglich. Aber Hand aufs Herz: Es müsste schon viel passieren, dass der VfB nach der 2:3-Niederlage gegen den französischen Vizemeister Chaumont (19:25, 19:25, 25:22, 25:19, 14:16) noch das Viertelfinale erreicht. Das Team von Cheftrainer Vital Heynen müsste die restlichen zwei Spiele in Ljubljana und in St. Petersburg glatt gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen.

Dass der VfB nun rechnen muss, haben sich die Verantwortlichen und die Mannschaft selbst zuzuschreiben. Nach einem hart umkämpften 3:0-Sieg zum Auftakt gegen Ljubljana folgten zwei glatte 0:3-Niederlagen gegen Chaumont und St. Petersburg. Am Mittwochabend hätte der VfB die aktuelle Lage etwas korrigieren können. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg stünde der VfB nun bei sechs Punkten und Chaumont bei sieben.

Die Realität sieht anders aus. Die ersten beiden Sätze gegen Chaumont im Rückspiel waren in der ZF-Arena vor nur 1384 Zuschauern für die Anwesenden fast eine Zumutung. Die Franzosen spielten zwar gut, aber der VfB wehrte sich nicht richtig. Die Aktionen wirkten verkrampft. „Es war so ähnlich wie im Hinspiel. Es lief nichts zusammen“, sagte VfB-Außenangreifer David Sossenheimer. „Wir haben uns zu viel Druck gemacht, zu viel nachgedacht, anstatt mutig aufzutreten“, meinte Zuspieler Rafael Redwitz. Das Ergebnis: 19:25, 19:25.

Kuriose Videobeweise

Was danach passierte, konnte sich fast keiner erklären. Weder die Franzosen noch die Deutschen. „Das ist Volleyball. Du dominierst zwei Sätze klar und dann läuft wenig zusammen“, meinte Chaumonts Libero Blair Bann.

Während die Franzosen um die ehemaligen Friedrichshafener Martin Atanasov und Baptiste Geiler nach ihrer Form suchten, spielte der VfB – der zuvor gar nicht im Spiel war – wie aufgedreht. Der dritte Durchgang war der Satz von Mittelblocker Andreas Takvam. 100 Prozent Angriffsquote, zwei Blockpunkte und starke Aufschläge. Trotzdem zeigte sich auch in diesem Durchgang, den der VfB ab dem Zwischenstand von 6:2 dominierte, dass die Häfler nicht konsequent genug waren. Deshalb wurde es am Ende noch einmal eng.

Der vierte Satz war noch deutlicher. Und dann sahen die Zuschauer Vital Heynen in seinem Element. Der VfB führte bereits mit 22:14 und der Mannschaft fehlten drei Punkte zum 2:2-Satzausgleich. Der erste Schiedsrichter Paul Szabo-Alexi sah bei einem Angriff von Zuspieler Michael Saeta eine Berührung des Friedrichshafener Blocks. Heynen wollte den Videobeweis. Video eins zeigte nicht eindeutig, was passiert war, der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung. Also wollte Heynen eine andere Perspektive der Szene und es gab Videobeweis Nummer zwei wegen möglicher Netzberührung der Franzosen. Auf dem Video sah man eindeutig, dass Saeta beim Angriff das Netz berührte. Heynen schimpfte weiter, war aber zufrieden, denn der Punkt und später auch der Satz gingen an den VfB.

Der Tiebreak offenbarte dann das ganze Dilemma des VfB in der laufenden Saison. Die Mannschaft von Heynen kam gut rein, führte mit 4:2 und 5:3. Doch dann verdarb Baptiste Geiler den Abend. Zunächst las er den Ball von Redwitz zum 5:5, dann blockte er Andres Takvam zum 9:6 für die Gäste. Der VfB ließ sich runterziehen. Weg war die Souveränität der Anfangsphase. Dass es am Ende noch spannend wurde, verdankte der VfB den Franzosen, die Fehler machten. „Der VfB hat eine gute Mannschaft, aber der Motor läuft nicht rund“, meinte Chaumonts Mittelblocker Taylor Averill.

Als Fazit bleibt: Um in Europa mithalten zu können, muss der VfB konstanter auftreten, darf sich keine Schwächen erlauben. In der Saison 2017/2018 klappte das ganz gut. Das Team kam bis ins Viertelfinale – damals gab es einen anderen Modus. Diese Saison dagegen ist der VfB ein europäisches Leichtgewicht.