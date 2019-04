Der Meistertrainer Chernomaz darf nicht bleiben

Mehr als 1000 Fans haben sich die Meisterfeier der Ravensburg Towerstars am Dienstagabend in der CHG-Arena nicht entgehen lassen wollen. Es war laut, es wurde viel gesungen und gefeiert. Doch einmal war es plötzlich ganz still.

Als der Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan verkündete, dass die Towerstars nicht mit Rich Chernomaz in die neue Saison gehen würden, verstummten alle Gespräche. Es war zwar erwartet worden. Doch als es die Bestätigung gab, dass sich die Wege ds kanadischen Trainers und des frisch gekürten Meisters der Deutschen Eishockey-Liga 2 schon wieder trennen, gab es doch einige ungläubige Blicke in der CHG-Arena. „Rich wird nicht bei uns bleiben“, sagte Schan. „Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil wir den Trainerwechsel im Februar nicht vorhergesehen haben.“

Unterschrift schon im Januar

Doch wie hängt der Rauswurf von Jiri Ehrenberger und die Verpflichtung von Rich Chernomaz mit der neuen Saison zusammen? Ganz einfach: Früh stand bei den Towerstars wohl fest, dass sie mit einem neuen Trainer – also nicht Ehrenberger – in die Saison 2019/20 gehen wollten. Also wurde früh mit anderen Trainern gesprochen und verhandelt. Mit Erfolg. „Der neue Trainer hat bereits im Januar bei uns unterschrieben“, sagte Schan. An diesen Vertrag halten sich die Towerstars, trotz der Meisterschaft, an der Chernomaz maßgeblich beteiligt war. „Ich bedanke mich bei Rich für alles, was er hier geleistet hat“, meinte Schan. „Er hat sich bei uns ein Denkmal gesetzt.“

Der erfahrene Kanadier nahm es äußerlich sehr gelassen und machte am Dienstagabend viele Späße. „Nach 23 Jahren in Deutschland ist es vielleicht an der Zeit, dass ich nach Hause nach Kanada gehe und Golf spiele“, sagte der 55-Jährige. „Ich bin schon so lange im Geschäft, dass ich so eine Entscheidung akzeptieren kann.“ Dann wurde Chernomaz von den Fans mit Sprechchören gefeiert. Prompt gab es großes Lob zurück: „Die Leute hier waren alle so freundlich, das habe ich so noch nicht erlebt. Danke für euren tollen Support.“

Lob für den Ex-Trainer

Wenige Stunden zuvor hatten sich Chernomaz und die Meistermannschaft ins Goldene Buch der Stadt Ravensburg eintragen dürfen. Bei dieser Gelegenheit erinnerte der Towerstars-Beiratsvorsitzende Frank Kottmann noch einmal an den Ex-Trainer. „Ein großer Dank gilt Jiri Ehrenberger, der die Mannschaft zusammengestellt hat und auf Platz eins geführt hat“, sagte Kottmann. Die Entlassung sei dann aber notwendig gewesen, um der Mannschaft noch einmal einen Impuls zu geben. „Ich wusste schon vor der Saison, dass wir Meister werden können“, meinte Kottmann. Und so ist es letztlich ja auch gekommen. Mit Blick auf die Zukunft sagte der Beiratsvorsitzende: „Ich bin überzeugt, dass wir auch in den kommenden Jahren ein Topteam haben werden.“

Wer ab Sommer die Verantwortung für die Towerstars haben wird und versuchen soll, den Titel in der DEL2 zu verteidigen, wollte Schan am Dienstag noch nicht preisgeben. „Er ist noch bei der Weltmeisterschaft aktiv“, meinte der Geschäftsführer lediglich. Wie die Fachzeitschrift „Eishockey News“ bereits geschrieben hat, soll es sich bei dem neuen Trainer um den Finnen Tomek Valtonen handeln, der momentan polnischer Nationaltrainer ist. Er hätte bei der WM auch gleich Gelegenheit, sich einen Towerstar aus der Nähe anzuschauen – denn Pawel Dronia wurde noch kurzfristig in den polnischen WM-Kader berufen.