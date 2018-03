Der große Abend des Kevin Danso

Kevin Danso erledigte mehr als einen Job. Der 19 Jahre alte Österreicher bot beim imponierenden 1:1 (0:1) des FC Augsburg beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund nicht nur eine bemerkenswerte Leistung in seinem Kerngeschäft als Innenverteidiger. In den 90 Minuten kam der 1,90-Meter-Hüne am Montagabend gegen die hochkarätige BVB-Offensive dabei ohne ein einziges Foulspiel aus. Nein, Danso war zudem noch der FCA-Profi, der am häufigsten am Ball war (63 Mal). Vor allem aber erzielte das Augsburger Defensivtalent in der 73. Minute mit wilder Entschlossenheit das Ausgleichstor.

„Wir haben so gut wie möglich verteidigt. Und natürlich freue ich mich sehr über mein Tor“, sagte der Spieler des Spiels. Beim Tor löste er sich nach einer Ecke dynamisch von Gegenspieler Sokratis. Seinen Kopfball konnte BVB-Torwart Roman Bürki noch parieren, aber den Nachschuss nicht. Es war das zweite Bundesligator von Danso, das erste hatte beim 1:1 in der Hinrunde gegen Bayer Leverkusen ebenfalls gegen einen Champions-League-Aspiranten zu einem Punktgewinn geführt.

„Es war ein richtig gutes Spiel von uns. Wir haben immer auf unsere Chance gelauert, haben uns viele Möglichkeiten erspielt und dann auch im richtigen Moment zugeschlagen“, sagte Danso: „Es ist schon eine Aussage, wenn du in Dortmund mehr Torschüsse als der Gegner hast.“ 13:10 stand es in dieser Wertung nach zwei verschiedenen Hälften.

Die Moral stimmt

Nach zuletzt zwei Niederlagen bewies der FCA beim Tabellenzweiten einmal mehr bewundernswerte Moral. Zum siebten Mal in dieser Saison konnte nach einem Rückstand noch gepunktet werden (ein Sieg, sechs Unentschieden). Und das ohne Führungskräfte wie Daniel Baier (Sperre) sowie die verletzten Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw.

„Wir mussten unsere drei Kapitäne ersetzen“, hob Trainer Manuel Baum bei der Einordnung der Vorstellung hervor. Der Südkoreaner Ja-Cheol Koo durfte erstmals die Binde überstreifen. „Ich bin mit dem Punkt zufrieden, ich bin mit der Leistung zufrieden. Wir gehen positiv in die Woche“, sagte Baum. Bis auf eine Situation – das 1:0 von Marco Reus (16.) – habe sein Team gut verteidigt. „Wichtig war, dass sich die Mannschaft am Ende belohnt hat“, sagte Baum zum Danso-Treffer.

Kein Fokus auf Tabelle

Mit 32 Zählern kann der Blick beim Tabellenachten vor dem Heimspiel am Samstag gegen die punktgleichen Hoffenheimer wieder mehr nach oben gehen, auch wenn der immer besser werdende Gouweleeuw-Vertreter Danso abwiegelte: „Auf die Tabelle fokussieren wir uns nicht!“

So zufrieden die Augsburger nach ihrem ersten Montagabendspiel in der Bundesliga die Dortmunder Arena verließen, so angefressen waren die Gastgeber. Trainer Peter Stöger verbarg seinen Unmut nicht. „Es wäre eine billige Ausrede zu sagen, es hat nicht funktioniert, weil das Stadion nicht voll war und man nur vor 81 000 Zuschauern gut Fußball spielen kann“, antwortete der Österreicher auf Fragen nach möglichen negativen Auswirkungen des Fan-Boykotts auf seine Mannschaft.

Weniger Zuschauer aus Protest

Aus Protest gegen die Einführung von Montagsspielen kamen über 20 000 Zuschauer weniger ins Stadion als üblich. Vor den 54 300 Besuchern, die gekommen waren, bot gerade der BVB zu wenig, besonders nach der Pausenführung. „Wir schieben die Kugel nur hin und her und verwalten. Wir hätten die Tore abmontieren können“, schimpfte BVB-Coach Stöger.