Der Formel-1-Rennkalender für die Saison 2019

Nach 2016 und 2018 umfasst die Welttournee der Formel 1 auch in diesem Jahr 21 Grand Prix. Mehr waren es nie in einer Saison. Das 1000. Königsklassen-Rennen findet im April in Shanghai statt.

Datum Land Ort Start (dt. Zeit) 17. März Australien Melbourne 06.10 Uhr 31. März Bahrain Sakhir 17.10 Uhr 14. April China Shanghai 08.10 Uhr 28. April Aserbaidschan Baku 14.10 Uhr 12. Mai Spanien Barcelona 15.10 Uhr 26. Mai Monaco Monte Carlo 15.10 Uhr 9. Juni Kanada Montreal 20.10 Uhr 23. Juni Frankreich Le Castellet 15.10 Uhr 30. Juni Österreich Spielberg 15.10 Uhr 14. Juli Großbritannien Silverstone 15.10 Uhr 28. Juli Deutschland Hockenheim 15.10 Uhr 4. August Ungarn Budapest 15.10 Uhr 1. September Belgien Spa-Francorchamps 15.10 Uhr 8. September Italien Monza 15.10 Uhr 22. September Singapur Singapur 14.10 Uhr 29. September Russland Sotschi 13.10 Uhr 13. Oktober Japan Suzuka 07.10 Uhr 27. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt 20.10 Uhr 3. November USA Austin 20.10 Uhr 17. November Brasilien Sao Paulo 18.10 Uhr 1. Dezember Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 14.10 Uhr

