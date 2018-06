Der Biberacher Lorenz Karius hütet das Mainzer Tor

Wenn der Mainzer Torhüter Loris Karius, 20, heute in der Mercedes-Benz-Arena einläuft, dürfte das eine zwiespältige Sache für ihn sein. Der gebürtige Biberacher ist ja nicht nur ein Schwabe, sondern gleich ein Oberschwabe, und der VfB Stuttgart war einst sein Heimatverein.

Ähnlich wie Mario Gomez war Karius mit zwölf Jahren via SSV Ulm zum VfB gekommen, er galt dort als großes Talent. Als sich der Junioren-Nationalspieler mit 16 dazu entschied, in die Fußball-Akademie Manchester City zu wechseln, fiel der Abschied allerdings frostig aus. Geldgetrieben sei er, warfen die Stuttgarter Verantwortlichen Karius und seinem Vater beleidigt hinterher. Darauf angesprochen ließ Karius kürzlich vielsagend wissen, er habe beim VfB eine exzellente Ausbildung genossen, Kontakte zum Klub aber habe er keine mehr.

Muss er auch nicht, denn neuerdings hat Loris Karius einen Draht zu einem viel wichtigeren Mann gefunden: Thomas Tuchel, seinen Mainzer Trainer. Der 40-Jährige, der lange Jahre nibelungentreu zu seinen eher durchschnittlichen Torstehern Heinz Müller (35) und Christian Wetklo (34) hielt und sich dem ligaweiten Trend zu blutjungen Keepern antizyklisch verweigerte, hat von seinen Routiniers abgelassen. Müller, den langjährigen Stammtorwart, versetzte er im Lauf der Vorrunde in die zweite Mannschaft, Wetklo, der sich kürzlich weigerte, auf der Bank zu sitzen, hat es sich mit Tuchel noch böser verscherzt. Er erwarte von Wetklo „Top-Professionalität bis zum letzten Tag des Vertrags“, sagt der Trainer. Spielen dürfte Wetklo wohl nicht mehr.

Keine Schludrigkeiten mehr

Karius Karriere dagegen scheint nach zweieinhalb Jahren in Mainz und insgesamt sieben Junioren-Länderspielen – zumeist war er die Nr. 2 hinter dem Kölner Jahrgänger Timo Horn – nun richtig loszugehen. Am 34. Spieltag der Vorsaison, ausgerechnet vor der Partie in Stuttgart, hatte der junge 1,89-Meter-Hüne selbst noch Tuchels harte Hand gespürt. Wegen ungenügender Trainingsleistungen verbannte der ihn vorübergehend zu den Regionalliga-Amateuren – mit dem halbironischen Kommentar, Karius sei eher der Wettkampf- als der Trainingstyp. Das sollte sich ein halbes Jahr später bestätigen – im positiven Sinne. Als Tuchel seine Nummer drei Ende November im Derby gegen Frankfurt plötzlich brauchte – Müller und Wetklo waren ausgefallen –, stand Karius nicht nur seinen Mann, er rettete mit spektakulären Paraden auch den 1:0-Sieg. Sechs Spiele in Folge machte er seither von Beginn an, drei davon gewannen die Mainzer, nur eines verloren sie. Mag Karius‘ kicker-Notenschnitt von 3,25 auch nicht überragend sein – darauf aufbauen kann er in jedem Fall. Zumindest findet das Tuchel, der in der Rückrunde an ihm festhalten will: „Loris lässt nichts zu, was Anlass gibt zu zweifeln, dass er das auch weiterhin kann.“ Karius bleibt also im Tor – vorerst, denn da wäre ja auch noch der 1,96-Meter-Mann Dario Kresic, die kroatische Nr. 2, den die Mainzer in der Winterpause ablösefrei von Lok Moskau holten. Auch er wurde beim VfB ausgebildet – und hat mit Tuchels Assistent Arno Michels vier Jahre in Trier zusammengearbeitet.

Kresic hat zwar lange nicht gespielt, die Mainzer aber waren laut Manager Christian Heidel schon lange heiß auf ihn. Karius, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, weiß somit genau, dass er sich nicht allzuviele Schwächen erlauben sollte. „Das ist gut, ich muss aber weiter Gas geben“, sagte er, als er von Tuchels Vertrauen erfuhr. Die Alltagsschludrigkeiten habe er längst abgelegt: „Ich habe in der Vergangenheit wohl unbewusst fünf oder zehn Prozent im Training zurückgeschraubt. Das sieht man dann. Es ist mir mittlerweile bewusst, dass es im Spiel noch besser geht, wenn man im Training Vollgas gibt.“

Seine 25-monatige Stippvisite in England hat Loris Karius im Übrigen nicht bereut – auch wenn er nie für Citys Weltelf spielte: „Bis zu meinem Kahnbeinbruch war ich immer als dritter Torwart bei den Profis dabei. Ich habe jeden Tag mit Weltklassespielern trainiert, das war schon eine tolle Erfahrung.“ Eine, die ihm im Gegensatz zur Stuttgarter offenbar im Herzen geblieben ist. Mit Mario Balotelli, Joe Hart oder Edin Dzeko, den Mitspielern von der Insel, tauscht Loris Karius regelmäßig SMS aus.

Auch für den Japaner Shinji Okazaki (27) ist die Partie heute an alter Wirkungsstätte eine besondere. In seinen zweieinhalb Jahren in Stuttgart kam der 1,74 Meter kleine Stürmer auf dem linken Flügel lediglich auf zehn Tore in 63 Spielen. Ex-VfB-Trainer Bruno Labbadia habe ihm den Spaß am Fußball genommen, klagte Okazaki im Sommer. In Mainz, wo er wie im Nationalteam den Stoßstürmer mimen darf, schoss er acht Treffer in 16 Partien und gehört damit zu den Top-Torjägern der Liga.