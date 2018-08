„Der arme Schiedsrichter“: Nagelsmann schimpft

Die Feuerwehr Bad Saulgau hat am Freitagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Pfarrstraße in Bad Saulgau eine Schlange eingefangen. Bewohner des Hauses hatten das Tier am Freitagmorgens mehrmals hinter einer Verwahrung gesichtet. Mit einem Schlangenstab fing die Feuerwehr das Reptil ein. Nach Rücksprache mit einem Tierarzt wurde es unversehrt einem Experten übergeben. Nach Aussage von Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck handelt es sich vermutlich um eine nordamerikanische Natternart.