Der 7. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Die Deutsche Presse-Agentur hat die Spiele des 7. Spieltags der Fußball-Bundesliga zusammengefasst.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Bremer stehen nach zwei Niederlagen unter Druck. Leverkusen gelang nach drei Spielen ohne Sieg mit dem 1:0-Erfolg gegen Mainz ein kleiner Befreiungsschlag.

PERSONAL: Skripnik muss auf die gesperrten Bargfrede und Bartels verzichten. Junuzovic steht wieder zur Verfügung. Bei Leverkusen könnte Kießling wieder in die Startelf rücken.

STATISTIK: Nach zuvor fünf sieglosen Heimspielen gegen Bayer 04 entschied Werder die letzten beiden Partien im Weserstadion für sich.

BESONDERES: Nationalspieler Bellarabi spielte früher in der Werder-Jugend und war bis 2009 beim FC Oberneuland in Bremen aktiv.

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Erstmals seit dem Aufstieg 2008 steht Hoffenheim nach sechs Spieltagen ohne Sieg da. Augsburg gelang auch erst ein Erfolg.

PERSONAL: Zum Abschluss der Englischen Woche könnten beide Trainer auf einige frische Kräfte setzen. Beim FCA rückt Altintop möglicherweise in die Startelf.

STATISTIK: In den letzten fünf Duellen ging stets die Heimmannschaft als Sieger vom Platz.

BESONDERES: Gisdol und Weinzierl machten 2011 gemeinsam den Abschluss als Fußball-Lehrer.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Wolfsburg will sich für das 1:5 in München rehabilitieren. Schlusslicht Hannover kassierte fünf Niederlagen in Folge. Trainer Frontzeck steht stark unter Druck.

PERSONAL: Luiz Gustavo fehlt beim VfL verletzt. Hannover muss auf Sakai, Prib und Benschop verzichten. Kiyotake steht zur Verfügung.

STATISTIK: Hecking verlor als VfL-Trainer drei von fünf Derbys gegen Hannover. 96 ist dazu seit drei Partien in Wolfsburg ungeschlagen.

BESONDERES: Die Trainer Hecking und Frontzeck bestritten in der Saison 1984/85 fünf Bundesligaspiele gemeinsam für Borussia Mönchengladbach.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach jeweils dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte holten beide Vereine am Mittwoch endlich ihren ersten Sieg.

PERSONAL: Bis auf die Langzeitverletzten plagen den VfB keine großen Sorgen. Bei Gladbach fehlen Jantschke und Stranzl.

STATISTIK: Zweimal nacheinander hat Gladbach zuletzt in Stuttgart gewonnen. In der Gesamtbilanz führt allerdings der VfB mit 37:25 Siegen bei 90 Aufeinandertreffen.

BESONDERES: Stuttgart hat drei Heimspiele in Serie verloren, Gladbach hingegen drei Auswärtsspiele. Mindestens eine dieser Serien wird reißen.

1. FSV Mainz 05 - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Bayern kommen mit der Idealpunktzahl 18 als Spitzenreiter nach Mainz. Die Hausherren verloren zuletzt in Leverkusen.

PERSONAL: Guardiola kann auf den Kader vom Wolfsburg-Spiel bauen. Mainz hat außer Frei und Soto alle Mann an Bord.

STATISTIK: Drei Siege konnte der Underdog in bisher 18 Partien (13 Niederlagen) mit den Bayern erzielen. Der letzte Erfolg liegt allerdings schon vier Jahre zurück.

BESONDERES: Robert Lewandowski hat in den vergangenen fünf Spielen gegen Mainz sieben Tore erzielt.

Hamburger SV - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Der HSV (6.) empfängt Schalke (3.) zum Spitzenspiel. Für Hamburg ungewöhnlich. Nach sechs Spielen hat der HSV schon zehn Punkte - das ist die zweitbeste Bilanz seit sechs Jahren.

PERSONAL: Bei Hamburg ist Kacar angeschlagen, Ekdal hat wieder trainiert und ist eine Alternative. Schalke kann auf Aogo zurückgreifen.

STATISTIK: Gegen keine andere Mannschaft gewann Schalke häufiger (35-mal) und erzielte mehr Tore (133) als gegen den HSV.

BESONDERES: In der Vorsaison war der HSV nach sechs Spieltagen Letzter mit zwei Punkten.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Frankfurt verlor zuletzt auf Schalke, Hertha steht nach dem Heimsieg gegen Köln mit zehn Punkten bestens da.

PERSONAL: Beim Gastgeber fehlt Stürmer Seferovic (Oberschenkel), zudem ist Reinartz (Wade) fraglich. Hertha muss wohl erneut auf Stammtorwart Kraft (Schulter) verzichten.

STATISTIK: Die Bilanz in 54 Spielen spricht für die Berliner, die 25-mal gewannen und nur 15 Niederlagen kassierten.

BESONDERES: Die Eintracht ist seit 13 Heimspielen ungeschlagen. Allerdings feierte Hertha nirgends mehr Auswärtssiege als in Frankfurt (7).

Borussia Dortmund - Darmstadt 98 (Sonntag, 17.30 Uhr)

SITUATION: Nach dem Remis in Hoffenheim will der BVB mit einem Sieg an den Bayern dranbleiben. Darmstadt reist mit dem Rückenwind des 2:1-Siegs gegen Bremen nach Dortmund.

PERSONAL: Der BVB muss auf die langzeitverletzten Durm, Subotic und Sahin verzichten. Darmstadt hat keine personellen Probleme.

STATISTIK: Dortmund siegte in den letzten drei Pflichtspielen gegen Darmstadt.

BESONDERES: Marco Reus hat gegen 17 der 18 aktuellen Bundesligisten schon getroffen. Einzig ein Tor gegen Darmstadt fehlt noch auf seiner Liste.

