Der 34. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Düsseldorf (dpa) - Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga werden am Samstag alle neun Partien zeitgleich angepfiffen. Die Begegnungen im Überblick:

1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen

Bayer will Platz fünf und damit die direkte Qualifikation für die Europa League sichern. Nürnberg hat selbst als Tabellenzehnter noch eine Minimalchance auf Europa. Beide Teams sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Bayer-Interimscoach Hyypiä ließ offen, ob er den scheidenden Profis Ballack und Adler zumindest noch eine Einwechslung gönnt. Beim Gastgeber fallen neben dem gesperrten Chandler die verletzten Spieler Esswein und Eigler aus. (Heimbilanz: 9-6-7, 33:32 Tore)

1. FC Köln - Bayern München

Köln hat Angst vor dem fünften Abstieg. Nur mit einem Sieg kann sich der Tabellen-16. zumindest in die Relegation retten. Ansonsten ist er auf Schützenhilfe der Hoffenheimer beim Vorletzten Hertha angewiesen. Die Vorzeichen stehen schlecht: Schließlich ist der FC, bei dem der Einsatz des künftigen Arsenal-Spielers Podolski fraglich ist, seit acht Spielen sieglos. Die Bayern wollen sich mit einem Sieg auf die Endspiele im Pokal und der Champions League einstimmen. (Heimbilanz: 14-9-17, 63:69 Tore)

Werder Bremen - FC Schalke 04

Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg sind die Chancen der Bremer auf die Europa League auf ein Minimum gesunken. Als Tabellenneunte brauchen sie doppelte Schützenhilfe. Damit wäre Werder zum zweiten Mal in Serie nicht im internationalen Geschäft. Das gab es zuletzt 96/97 und 97/98. Dagegen ist den Schalkern die fünfte Teilnahme an der Champions League bereits sicher. Im Fokus steht Angreifer Huntelaar, der die Torjägerkanone gewinnen will. (Heimbilanz: 26-7-9, 73:32 Tore)

FC Augsburg - Hamburger SV

Eigentlich ist im Duell der Geretteten die Luft raus. Doch Spekulationen über die Zukunft von Luhukay sorgen für Unruhe. Nach dem Spiel gegen Hamburg soll entschieden werden, ob der FC-Coach den bis 2013 datierten Vertrag erfüllt. HSV-Trainer Fink will Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Skjelbred, Tesche und Sala könnten von Beginn an mitwirken. Bei einer Niederlage droht Rang 15 und damit die schlechteste Endplatzierung in der HSV-Historie. (Heimbilanz: -)

Borussia Dortmund - SC Freiburg

Meister BVB will die Saison der Superlative mit einem weiteren Rekord veredeln. Mit einem Erfolg käme der seit 27 Partien unbesiegte Club auf 81 Punkte. Damit würde er die Bestmarke der Bayern (79) aus den frühen 70-er Jahren übertreffen. Doch auch die Gäste sind im Aufwind und haben seit neun Spielen nicht verloren. Anders als zuletzt in Kaiserslautern will BVB-Coach Klopp auf Rotation verzichten. Seine erste Elf soll sich für das Pokalfinale einspielen. (Heimbilanz: 9-2-1, 21:10 Tore)

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern

Der Wunsch nach der zweiten Europa-League-Teilnahme nacheinander ist in Hannover riesengroß. Ein Heimsieg gegen Absteiger Kaiserslautern würde alle Zweifel beseitigen. Allerdings gab es in den vorigen fünf Partien nur einen Erfolg. Trainer Slomka muss Defensivspieler Pander ersetzen. Die Lauterer möchten im Abschiedsspiel die magere Torbilanz aufbessern. Nur 23 Treffer stehen zu Buche. So wenig Saisontore erzielte zuletzt Mönchengladbach 2007. (Heimbilanz: 14-1-4, 44:19 Tore)

Hertha BSC - 1899 Hoffenheim

Hertha muss gewinnen und auf eine Niederlage oder ein Remis der Kölner hoffen, sonst ist der sechste Abstieg besiegelt. Berlins Trainer Rehhagel, der mit seinem Team nur acht Punkte aus elf Spielen holte, warnte vor Übermotivation und setzte mit einem Familienabend auf Harmonie. Herthas früherer Coach Babbel schlug nach einigen Provokationen versöhnliche Töne an. „Es wäre traurig, wenn Hertha absteigt“, sagte er, fügte aber an: „Ich will das Spiel gewinnen.“ (Heimbilanz: 1-0-1, 1:2 Tore)

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

Der VfB muss punkten, um die Chancen auf den fünften Platz und den direkten Einzug in die Europa League zu wahren. Vor der Partie gegen Wolfsburg bangt Stuttgart um den Einsatz von Kuzmanovic und Kvist. Tasci (Aufbautraining) und Niedermeier (Gelbsperre) stehen definitiv nicht zur Verfügung. Bei einem Erfolg kann auch Wolfsburg noch auf einen Europa-League-Platz klettern. Die Gäste müssen auf Dejagah und Lopes verzichten. (Heimbilanz: 9-3-2, 25:15 Tore)

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

Gladbachs Trainer Favre lässt seine Zukunft bei der Borussia offen, 05-Coach Tuchel verlängerte seinen Kontrakt bis 2015. Das Personelle stand bei beiden Clubs mehr im Blickpunkt als das Sportliche. Bei Mainz werden Zabavnik und Svensson fehlen, auch Winterzugang Zidan muss wegen einer Kniereizung passen. Im Gladbacher Kader fehlen Nordtveit und Marx. Dagegen soll der zuletzt angeschlagene Hanke wieder zur Verfügung stehen. (Heimbilanz: 4-1-0, 9:1 Tore) Alle Spiele finden am Samstag (15.30 Uhr) statt.