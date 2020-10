Der 3. Bundesliga-Spieltag im Telegramm

Die Begegnungen des 3. Spieltags der Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr)

SITUATION: Bei Mainz will Interimstrainer Lichte nach den Chaos-Tagen ein erfolgreiches Debüt feiern. Union peilt nach dem Punktgewinn in Gladbach und prominenten Leihgeschäften den ersten Heimsieg an.

STATISTIK: Der letzte Auswärtssieg der Mainzer im Stadion An der Alten Försterei ist mehr als 18 Jahre her. In der Vorsaison gab es ein 1:1. Es war der erste Punktgewinn der Eisernen nach der Corona-Pause.

PERSONAL: Lichte muss die Abwehr umbauen. Baku wechselte nach Wolfsburg, Niakhaté ist gesperrt. Bei Union dreht sich alles um mögliche Debüts von Torwart Karius und Stürmer Pohjanpalo.

BESONDERES: Die Berliner Liverpool-Leihgaben Karius und Awoniyi spielten einst für Mainz 05. Begegnet sind sie sich dort nicht. Awoniyi war im Vorjahr bei den Rheinhessen, Karius von 2011 bis 2016.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Dem Verlierer droht der Krisenmodus. Vor allem für Champions-League-Teilnehmer Gladbach - ebenso wie der FC noch sieglos - wäre schon ein Unentschieden eigentlich zu wenig.

STATISTIK: Klare Sache für die Gäste. Die Borussia gewann von den bisherigen Bundesliga-Derbys mehr als doppelt so viele wie die Kölner.

PERSONAL: Der FC muss noch auf Jakobs, Meré und Modeste verzichten. Kapitän Hector ist fraglich. Bei Gladbach ist Embolo noch kein Kandidat für Startelf. Benes, Zakaria und Lazaro fehlen weiter.

BESONDERES: Es droht schon das zweite Geister-Derby in diesem Jahr. Im März in Gladbach war das Prestigeduell wegen der Corona-Krise das erste Bundesliga-Spiel überhaupt ohne Zuschauer. Aktuell ist der maßgebliche Wert der Neuinfektionen in Köln wieder zu hoch.

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Nach dem 4:1-Sieg in Mainz startet der VfB mit Selbstvertrauen in die Partie. Die noch sieglosen Leverkusener dagegen hoffen auf den ersten Dreier in dieser Saison.

STATISTIK: Die Schwaben sind für die Werkself ein Lieblingsgegner. Nur eines der vergangenen 16 Bundesliga-Duelle ging verloren. Gegen kein anderes Team gewann Bayer in seiner Bundesliga-Historie so oft wie gegen Stuttgart.

PERSONAL: Arsenal-Leihgabe Mavropanos steht nach auskurierter Verletzung vor seinem Pflichtspieldebüt für den VfB. Auch Bayer-Neuzugang Arias könnte sein Debüt geben.

BESONDERES: Der VfB Stuttgart (139) und Bayer Leverkusen (136) sind die Mannschaften, die in der Bundesliga-Historie mit Abstand die meisten Platzverweise gesehen haben.

Werder Bremen - Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Die Bremer holten auf Schalke (3:1) den ersten Saisonerfolg. Aufsteiger Bielefeld ist mit vier Punkten aus zwei Partien noch unbesiegt.

STATISTIK: Bielefeld kassierte in der Bundesliga in keinem Stadion mehr Niederlagen als in Bremen (14). Das letzte Match 2009 gewann jedoch die Arminia 2:1.

PERSONAL: Werders Rashica dürfte nach überstandener Verletzung wieder in den Kader rücken. Bielefeld dürfte mit der gleichen Elf starten, die gegen Köln mit 1:0 siegreich war.

BESONDERES: Die Arminia verlor 2007 im Weserstadion mit 1:8. Es war die zweithöchste Bundesliga-Auswärtsniederlage für Bielefeld nach dem 1:11-Debakel in Dortmund (1982).

Borussia Dortmund - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATIO: Nach der Pleite in Augsburg und der Niederlage im Supercup ist Dortmund gefordert. Freiburg könnte mit einem Sieg den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hinlegen.

STATISTIK: Unter Trainer Favre hat der BVB noch kein Hinrunden-Heimspiel verloren. Und Freiburg hat die vergangenen 18 Liga-Partien gegen den BVB nicht gewinnen können.

PERSONAL: Unklar, ob Torwart Bürki und Sancho nach ihren Atemwegsinfekten wieder fit sind. Den Freiburgern steht wie in den Vorwochen beinahe das komplette Personal zur Verfügung.

BESONDERES: Streich droht in seinem 292. Spiel als Bundesliga-Trainer die 100. Niederlage. Gegen Dortmund konnte er mit seinen Mannschaften auch noch nie gewinnen.

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Der Dritte Frankfurt gegen Tabellenführer Hoffenheim ist - zumindest tabellarisch - das Spitzenspiel des Bundesliga-Spieltags.

STATISTIK: Seit Adi Hütter in Frankfurt Trainer ist, gab es in vier Spielen gegen Hoffenheim vier Siege für die Eintracht.

PERSONAL: Frankfurt muss ohne den verletzten Kostic auskommen, dafür steht Keeper Schubert erstmals im Kader. Bei der TSG fällt Bicakcic mit Kreuzbandriss monatelang aus.

BESONDERES: In Zuber und Gacinovic treffen nach dem Tauschgeschäft im Sommer gleich zwei Mittelfeldspieler auf ihre ehemaligen Vereine.

RB Leipzig - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

SITUATION: Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für Leipzig. Schalke hat in der Liga saisonübergreifend seit 18 Spielen nicht mehr gewonnen.

STATISTIK: Die Bilanz spricht für Leipzig, das vier der bisherigen acht Duelle gewann. Zuletzt siegte RB im Februar 5:0 auf Schalke, hatte allerdings zuvor im September das Heimspiel überraschend verloren.

PERSONAL: Leipzig plagen Offensivsorgen. Hwang hat eine Prellung, Poulsen eine Zerrung und Sörloth ist noch nicht soweit. Dazu fehlt Sabitzer erneut.

BESONDERES: Trainer Baum gibt sein Debüt bei Schalke. Von bisher sechs Vergleichen mit Nagelsmann hat er vier verloren und zweimal Unentschieden gespielt.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

SITUATION: Wolfsburg will nach dem Europa-League-Spiel bei AEK Athen endlich den ersten Liga-Sieg. Bislang gab es zwei Remis. Augsburg reist dagegen als Tabellenzweiter mit zwei Erfolgen zum VfL.

STATISTIK: Während Wolfsburg nur eines der letzten zehn Liga-Heimspiele gewinnen konnte, verlor Augsburg in den vergangenen fünf Auswärtspartien nur ein Match (0:2 bei Hertha BSC).

PERSONAL: Wolfsburg-Trainer Glasner könnte nach dem Spiel in Athen etwas rotieren. Augsburg-Coach Herrlich hat nach dem 2:0 gegen Dortmund wenig Gründe zu wechseln.

BESONDERES: Augsburgs Uduokhai kehrt nach Wolfsburg zurück. Für den VfL bestritt er zwischen 2017 und 2019 30 Bundesligaspiele. Auch Caligiuri (2013 bis Januar 2017) war bereits für Wolfsburg aktiv.

FC Bayern München - Hertha BSC (Sonntag, 18.00 Uhr)

SITUATION: Nach dem Sieg im Supercup will der FC Bayern in der Liga wieder drei Punkte einfahren und das 1:4 aus dem Hoffenheim-Spiel endgültig hinter sich lassen. Hertha reist nach einer 1:3-Niederlage gegen Frankfurt an.

STATISTIK: Hertha BSC punktete in fünf der letzten sieben Liga-Spiele gegen den FC Bayern - das gelang keinem anderen. In München haben die Berliner allerdings erst zweimal gewonnen, zuletzt 1977.

PERSONAL: Bayern hofft auf eine Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Alaba und Goretzka, Sané fehlt. Wahrscheinlich wird Neuling Cordoba erstmals von Beginn an für die Hertha stürmen und den zuletzt glücklosen Piatek ersetzen.

BESONDERES: Achtung, Lukebakio kommt. Der Belgier erzielte schon fünf Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern - persönlicher Rekord. Von den aktiven Profis hat nur BVB-Star Reus mehr.

