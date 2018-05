Dennis Schröder rechnet mit Einsätzen im Nationalteam

NBA-Jungstar Dennis Schröder will nach überstandener Knöchelverletzung Ende Juni mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation antreten.

„Wenn ich gesund bin, dann spiele ich natürlich für die deutsche Nationalmannschaft, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich werde dabei sein“, sagte der Profi der Atlanta Hawks bei telekomsport.de.

Der 24-Jährige ist aktuell bei der Familie in seiner Heimatstadt Braunschweig zu Gast. Am 29. Juni trifft die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes dort in der WM-Qualifikation auf Österreich, drei Tage später findet ein Auswärtsspiel in Serbien statt. Schröder befindet sich aktuell auf dem Wege der Besserung, nachdem er wegen einer schweren Knöchelverstauchung die Endphase der NBA-Saison verpasste hatte. Atlanta qualifizierte sich nicht für die Playoffs.

„Es ist alles okay, ich habe zwei, drei Wochen Pause gemacht. Jetzt geht es meinem Fuß besser und ich fange auch bald an zu trainieren, in zwei, drei Wochen“, sagte Aufbauspieler Schröder, der in drei Wochen zurück in die USA reist. Nach der Trennung von Trainer Mike Budenholzer weiß Schröder auch noch nicht so recht, wie es in Atlanta weitergeht: „Ich versuche ein bisschen mit der Organisation zu reden und zu gucken, was deren Pläne sind. Es ist sehr viel los gerade.“

