Dellechiaie kehrt zu den Razorbacks zurück

Die Offensive der Ravensburg Razorbacks wird auch in der Saison 2019 von Garrett Dellechiaie angeführt. Der Quarterback, maßgeblich beteiligt an der Meisterschaft in der German Football League 2 Süd, kommt zurück nach Oberschwaben. Das gaben die Razorbacks an Heiligabend bekannt und machten ihren Fans damit ein Weihnachtsgeschenk.

Denn Dellechiaie war ein absoluter Leistungsträger in der GFL2-Saison, in der die American Footballer des TSB Ravensburg bis in die Aufstiegsrelegation zur ersten Liga stürmten. Dort war dann allerdings Schluss gegen die Stuttgart Scorpions – ersatzgeschwächt hatten die Razorbacks sowohl im Hinspiel im Stuttgarter Gazi-Stadion (34:72) als auch beim Rückspiel im Weingartener Lindenhofstadion (6:48) keine Chance.

Beste Offensive der GFL2

Nach der Meisterschaftssaison 2018 galt es in den vergangenen Monaten für die Razorbacks unter der Führung des Sportlichen Leiters Oliver Billstein, die Weichen für die Saison 2019 zu stellen. Keine leichte Aufgabe: Nicht nur Cheftrainer John Gilligan und Sascha Brändle, der in Belgien Cheftrainer wird, verließen die Razorbacks. Dazu hatten die starken Auftritte natürlich auch andere Vereine registriert und Ravensburger Spieler demnach auf dem Schirm. Dellechiaie dirigierte in der abgelaufenen Saison die erfolgreichste Offensive der GFL2 – mehr als die 41,6 Punkte pro Spiel hat kein anderer Football-Zweitligist in Deutschland geschafft. Dazu führte Dellechiaie die GFL2 in Sachen Pässe (306,1 Yards pro Spiel) sowie in der Passeffizienz (195,2) an.

Kurz nach dem letzten Saisonspiel waren die Razorbacks eher zurückhaltend bei der Frage, ob die ausländischen Topspieler wie eben Dellechiaie oder Malik Norman oder Jevonte Alexander zurückkehren könnten. Erst einmal kehrten die US-Amerikaner in ihre Heimat zurück. Es folgten jedoch schnell erste Gespräche. Ohne Cheftrainer sind diese Gespräche allerdings sehr schwer. Denn jeder Trainer bringt ein eigenes Spielsystem mit – bisher ist noch nicht bekannt, wer die Nachfolge von Gilligan bei den Razorbacks übernehmen wird.

Wieder um den Titel mitspielen

Die Razorbacks verfolgen zwar auch bei den Quarterbacks die Strategie, über Jugendmannschaften und die zweite Mannschaft eigene Spieler auszubilden. Aber speziell bei dieser wichtigen Position im American Football können und wollen sich die Ravensburger nicht nur auf den eigenen Nachwuchs verlassen. Denn auch in der kommenden Saison wollen die Razorbacks in der GFL2 um den Titel mitspielen.

Klar war, dass die Ravensburger gerne mit Dellechiaie weitermachen wollten. Das wurde bei der Verabschiedung des besten Quarterbacks der GFL2-Saison deutlich. Auch der Amerikaner konnte sich vorstellen, erneut das Trikot der Razorbacks zu tragen. Kurz vor Weihnachten haben sich beide Seiten über eine Vertragsverlängerung geeinigt. Dellechiaie wird im Frühjahr zurück nach Ravensburg kommen.