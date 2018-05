Delaney lässt Zukunft in Bremen offen - „Schmaler Grat“

Bremens Mittelfeldspieler Thomas Delaney hat seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten offen gelassen. „Ich weiß es nicht“, sagte der Däne nach dem 0:0 gegen Bayer Leverkusen auf die Frage, ob das sein letztes Spiel im Bremer Weserstadion gewesen sei.

„Es ist ein schmaler Grat, zwischen ehrlich zu sein und seine Meinung zu sagen - und respektlos gegenüber dem Verein zu werden, bei dem man unter Vertrag steht“, sagte der Däne.

Delaney hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Traum ist, irgendwann einmal in der englischen Premier League zu spielen. Schon in der Vergangenheit gab es Anfragen für den Defensivspieler. In diesem Sommer kann sich Delaney zudem noch im Trikot der dänischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland präsentieren. „Wir werden sehen, was passiert. Im Fußball ist alles möglich.“

Delaneys Vertrag läuft noch bis 2021. Bei einem Angebot im zweistelligen Millionenbereich dürfte Werder aber gesprächsbereit sein. Bremens Sportchef Frank Baumann, der sich am Freitag mit dem Berater des Dänen ausgetauscht hatte, gab sich zurückhaltend. „Es ist noch nichts klar. Wie Thomas sich dazu äußert, ist völlig legitim“, sagte Baumann.

Profil Delaney auf Werder-Homepage