DEL-Topteams Mannheim und München mit Mühe

Von Schwäbische Zeitung

Ein Linienbus ist am Sonntagmittag auf der B31 zwischen Meersburg und Hagnau in Brand geraten. Der Fahrer und die Fahrgäste sind mit dem Schrecken davongekommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Auf Höhe von Stetten bemerkte der Busfahrer eine Rauchentwicklung und konnte den Bus anhalten. Die Insassen konnten sicher und unverletzt aus dem Bus steigen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich im Heckbereich (Motor) aufgrund eines technischen Defekts ein Brand, welcher von den Freiwilligen Feuerwehren Meersburg, ...