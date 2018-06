Deckarm wird neues Mitglied in der Hall of Fame

Berlin (dpa) - Der frühere Handball-Weltmeister Joachim Deckarm wird am 31. Mai in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Der 59-Jährige ist seit einem schweren Sportunfall 1979 auf Unterstützung angewiesen.

Posthum werden auch Fernsehjournalist Harry Valérien, der sich früh als Doping-Gegner positioniert hatte, sowie Friedrich Ludwig Jahn als Begründer der Turn-Bewegung neue Mitglieder der Hall of Fame.

Die Aufnahme erfolgt am Abend vor dem DFB-Pokalfinale im Berliner Hotel Adlon Kempinski bei der Benefiz-Gala Goldene Sportpyramide. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich wird die Laudatio halten.

Die Vorschläge für die Wahl 2013 wurden vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) und der Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH) gemeinsam erstellt. Es standen drei Kandidaten in drei Kategorien zur Auswahl, gewählt war jeweils der Vorschlag mit den meisten Stimmen.

Auch der Preisträger der „Goldenen Sportpyramide“ wird am 31. Mai in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen, so dass diese dann aus 76 Mitgliedern bestehen wird. Seit dem Jahr 2000 wird bei der Benefiz-Gala eine herausragende Sportlerpersönlichkeit für ihr Lebenswerk geehrt.