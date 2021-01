Debatte um Fußball-EM in Corona-Zeiten

Noch vor einer Woche sah es in Deutschlands Wintersportorten ganz anders aus: Chaotische Szenen in überfüllten Skigebieten lösten ungläubiges Kopfschütteln aus. Nun aber blieb der befürchtete Ansturm weitgehend aus. Wegen der Corona-Pandemie waren Ausflüge an diesem Wochenende in vielen Gegenden ohnehin verboten. Mancherorts sorgte das Wetter für Unfälle auf den Straßen.

Zugausfälle wegen Schneemassen In Bayern kam es in Folge des Schneefalls zu Zugausfällen und Verspätungen.