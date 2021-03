DEB-Team bereitet sich in Nürnberg auf Eishockey-WM vor

Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Eishockey-WM steht das deutsche Vorbereitungsprogramm fest. Das Nationalteam von Bundestrainer Toni Söderholm bereitet sich vom 21. April an weitestgehend in Nürnberg auf die Weltmeisterschaft in Riga vor.

„Es wird eine interessante Vorbereitung, in der wir sehr viele Dinge im Auge behalten müssen, aber die Spieler und unsere spielerischen Vorhaben sind die wichtigsten. Es kann sehr viel passieren, und wir müssen auf alles so gut wie möglich eingestellt sein“, sagte der Bundestrainer, der das Nationalteam letztmals beim Deutschland Cup 2019 betreuen konnte.

Unterbrochen wird das Vorbereitungscamp in Nürnberg nur von zwei Testspielen in der Anfangsphase am 24. und 25. April in der Slowakei, sowie kurzen Pausen, die die Spieler bei ihren Familien verbringen sollen. Die geplanten Heim-Testspiele gegen Tschechien (29. April und 1. Mai) sowie gegen Belarus (7. und 8. Mai) sollen alle in Nürnberg stattfinden und werden aktuell ohne Zuschauer geplant.

MagentaSport überträgt alle Spiele live, mindestens drei sind auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Wie immer laufen parallel zur WM-Vorbereitung in der Deutschen Eishockey Liga auch die Playoffs. Der deutsche Meister soll spätestens am 7. Mai feststehen.

Wann die deutsche Auswahl nach dem letzten Testspiel zur WM (21. Mai bis 6. Juni) nach Lettland reist, ist noch nicht endgültig geklärt. WM-Auftakt ist am 21. Mai in Riga gegen Italien.

„Ich freue mich auch persönlich sehr auf die kommende Zeit, es wird unglaublich guttun, endlich wieder mit der Mannschaft arbeiten zu können“, sagte Söderholm. Durch den Beginn der Coronavirus-Pandemie war die WM im vergangenen Jahr inklusive der Testspiele ausgefallen. Am Deutschland Cup 2020 hatte Sölderholm wegen einer Covid-19-Erkrankung nicht teilnehmen können.

