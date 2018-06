DEB-Team bei WM 2014 zunächst gegen Außenseiter

Zürich (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet bei der WM 2014 in Weißrussland gegen Aufsteiger Kasachstan, gab der Weltverband IIHF bekannt.

Demnach greift das Team von Bundestrainer Pat Cortina bei der Weltmeisterschaft am 10. Mai ins Geschehen ein. Einen Tag zuvor beginnt die WM in Minsk mit vier Spielen in zwei verschiedenen Arenen. Dabei kommt es in der deutschen Gruppe B zum Duell zwischen Vizeweltmeister Schweiz und Rekordweltmeister Russland.

Die Spielansetzungen bescheren dem DEB-Team einen vermeintlich günstigen Start in das Turnier. Nach dem Duell gegen Kasachstan spielt Deutschland einen Tag später gegen Lettland. Erst am 13. Mai wartet im dritten Spiel in Ex-Champion Finnland ein Titelfavorit. Danach kommt es zu den Duellen gegen die Schweiz (14. Mai), Gastgeber Weißrussland (17. Mai) und Russland (18. Mai). Im letzten Gruppenspiel am 20. Mai trifft das Cortina-Team auf die USA. In den vergangenen beiden Jahren hatte Deutschland das Viertelfinale jeweils verpasst.

Für die deutschen Fans ergibt sich eine wenig TV-freundliche Konstellation. Mit Ausnahme des Duells gegen Russland muss die DEB-Auswahl stets tagsüber antreten.

Der deutsche Vorrundenpartien bei WM 2014:

10. Mai: Kasachstan - Deutschland (11.45 Uhr MESZ)

11. Mai: Deutschland - Lettland (12.45 Uhr MESZ)

13. Mai: Deutschland - Finnland (15.45 Uhr MESZ)

14. Mai: Schweiz - Deutschland (15.45 Uhr MESZ)

17. Mai: Weißrussland - Deutschland (15.45 Uhr MESZ)

18. Mai: Russland - Deutschland (19.45 Uhr MESZ)

20. Mai: Deutschland - USA (11.45 Uhr MESZ)

WM-Spielplan