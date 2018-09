DEB-Sportdirektor Schaidnagel: Weitere Reformen nötig

Das Anfang August in einem Silo in Lonsee entdeckte menschliche Skelett wirft weiter Fragen auf. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ und ergänzt: „Das braucht seine Zeit. Es ist so lange her, das macht es nicht einfach.“

So lange, dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der über die Zeit von damals in Lonsee Auskunft geben kann. Lonsees Bürgermeister Jochen Ogger hat zwar mit unterschiedlichen Zeitzeugen sprechen können.