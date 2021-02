DEB-Sportdirektor Künast „zurückhaltend“ in Impf-Debatte

Der Autozulieferer ZF hat in Nordamerika wichtige Kunden im Lastwagenbereich gewonnen: Mehrere große Konzerne nutzen in ihren Fahrzeugen künftig das Acht-Gang-Automatgetriebe Powerline.

Unter den Aufträgen ist die größte Einzelorder im Nutzfahrzeugsegment in der Unternehmensgeschichte von ZF, wie das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis) am Dienstag mitteilte. 2023 starte die Produktion des Getriebes in Gray Court im US-Bundesstaat South Carolina.