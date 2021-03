Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff in Dubai in Runde zwei

Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Dubai die zweite Runde erreicht. Der 30 Jahre alte Warsteiner gewann sein Auftaktmatch bei der mit 2,048 Millionen Dollar dotierten Tennis-Veranstaltung gegen den Kasachen Michail Kukuschkin klar mit 6:1, 6:2.

Struff benötigte für den Erfolg gegen den über die Qualifikation ins Hauptfeld gerückten Kukuschkin lediglich 72 Minuten. Die deutsche Nummer zwei beendete damit ihre Negativserie. Zuletzt war Struff bei den Turnieren in Rotterdam, Montpellier und bei den Australian Open in Melbourne jeweils schon in der ersten Runde ausgeschieden. Struff bekommt es in Dubai jetzt mit dem an Nummer drei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

