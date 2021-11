Davis-Cup-Duell mit Österreich: Keine Wechsel bei den Herren

Das deutsche Davis-Cup-Team tritt in Innsbruck gegen die österreichische Tennis-Auswahl in der Aufstellung wie beim 2:1-Sieg gegen Serbien an.

Für die beiden Einzel sind Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff nominiert, für das Doppel sind Kevin Krawietz und Tim Pütz eingeplant. Das gaben der Deutsche Tennis Bund und die Veranstalter kurz vor dem Spielbeginn bekannt.

Zum Auftakt bekommt es der Weltranglisten-54. Koepfer mit Jurij Rodionov (139.) zu tun. Struff, der die Nummer 51 der Welt ist, trifft auf Dennis Novak (118.). Im Doppel wollen die Österreicher mit Oliver Marach und Philipp Oswald antreten. Die deutschen Tennis-Herren sind klar favorisiert und würden im Falle eines weiteren Erfolgs als Gruppensieger ins Viertelfinale einziehe.

