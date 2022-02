David Schumacher will in Formel 1

„Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich 100! Der Traum ist immer da und wird immer da sein. Und ich werde alles dafür geben, dass ich es schaffe. Und ich hoffe, dass es auch funktioniert“, sagte der 19-Jährige im Interview mit den Fernsehsendern RTL/ntv.

Sein Vater Ralf Schumacher fuhr von 1997 bis 2007 in der Formel 1, sein Onkel Michael ist Rekord-Weltmeister, und dessen Sohn Mick fährt seit dieser Saison in der Motorsport-Königsklasse.

David Schuhmacher hatte zuletzt in Spielberg/Österreich seinen ersten Sieg in der Formel 3 eingefahren. „Es hat auf jeden Fall etwas gelöst in mir. Der Druck ist auf jeden Fall gesunken, es hat weitergeholfen, und ich fühle mich jetzt besser“, sagte er: „Den ersten Sieg, den vergisst man nie.“ Die Trophäe habe auch nicht wie üblich das Team zum Aufbewahren bekommen: „Der Pokal, der kommt zu mir nach Hause, da kann mir das Team sagen, was sie wollen, den nehme ich trotzdem mit.“

David Schumacher hatte zuletzt den Fahrstil einiger Formel-3-Piloten kritisiert. „Ich denke, dass die Kategorie Formel 3 generell ein sehr aggressives Fahren ist. Aber dadurch, dass sehr viele aggressive Fahrer und wie ich auch leider sagen muss - tut mir leid - Idioten dabei sind, die gerne mal viel zu viel riskieren, wo es gar nicht funktioniert, das ist schon nicht einfach“, sagte er.

