David List fährt unter die besten zehn

Mit einer klugen Rennstrategie ist David List beim Swiss-Bike-Cup Rivera noch in die Top Zehn geklettert. Der Mountainbiker aus Friedrichshafen wurde letztlich im Rennen der Altersklasse U23 Neunter.

Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs in Rivera zeigte David List wieder einmal ein starkes Rennen. Der 18-jährige deutsche Juniorenmeister hatte sich vor dem Start in der Schweiz eine Strategie zurechtgelegt – und setzte diese im Rennen auch um. „Mein Ziel war, auf dieser Strecke sauber durchzufahren und mich von den anderen nicht beeindrucken zu lassen“, sagte List.

Das funktionierte auch sehr gut. Während einige Konkurrenten Defekte zu beklagen hatten, fuhr der Friedrichshafener flüssig durch das wellige Profil am Monte Ceneri. Nach der zweiten Runde lag List noch an der 17. Stelle, kletterte dann aber Position um Position nach vorne und lieferte in der letzten auch seine schnellste Runde ab. Der Abstand auf Platz acht war allerdings bereits zu groß, um sich noch mal um einen Platz zu verbessern. „Es lief sehr gut, wenn auch vom Gefühl her richtig schwierig“, meinte List zum Rennen. „Super, dass es mit Rang neun geklappt hat, jetzt kann die Saison richtig losgehen.“