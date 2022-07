Das Zeitfenster perfekt genutzt

Was waren und sind das aktuell eigentlich für schöne Zeiten für Sportfans? Egal ob man wie jüngst die Rekordjagd von Dauersieger Nowak Djokovic in Wimbledon verfolgt und dabei vielleicht zum ersten Mal bewusst Tennis geschaut hat oder bei den spannenden Rennen in der Formel 1 oder der Tour de France am Bildschirm dabei war – wer in diesem Sommer sportliche Abwechslung wollte, kam einmal mehr voll auf seine Kosten – und das ohne störendes Über-Event. Aber dazu später mehr.

Denn vergessen wir bei der schönen Sommerschau bitte nicht König Fußball beziehungsweise Königinnenfußball. In Scharen drücken die Anhänger den Fußballerinnen bei der Europameisterschaft die Daumen. Wenn die Frauen am Mittwoch ihr Halbfinale gewinnen sollten, ist der Titel nicht mehr fern. Am Sonntag würden dann wieder Millionen vor den Geräten sitzen und auf den Triumph hoffen. Doch dürfte, sollten die Mädels von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wirklich das Finale erreichen, dieses Ereignis leider nur der würdige Abschluss einer Welle sein, die sich nur so hoch hat auftürmen können ... tja, weil eben die Männer in diesem Sommer die Füße stillgehalten haben. Bevor nun die ersten bösen Nachrichten getippt werden, nein, es ist wundervoll, was die Fußballerinnen abliefern. Es ist großartig, wie sie auftreten, was sie auf den Rasen zaubern, wie sie kämpfen, und sie haben solch eine Aufmerksamkeit, solch ein Echo von Fans und Medien immer verdient – doch ist das leider noch Wunschdenken. Es war die Gunst der Stunde, die die Organisatoren der Frauen-EM in diesem Sommer nutzten, weil die balltretenden Herren ihre Weltmeisterschaft monetärbedingt lieber im Winter in Katar spielen und dennoch die Ligen ihre Sommerpause durchgezogen haben. Doch dieses Zeitfenster endet am kommenden Wochenende. Zwar läuft aktuell etwa die 2. Bundesliga schon wieder, doch ist diese eher etwas für Liebhaber. Anders jedoch die Aufmersamkeitslenkung, wenn die Topclubs spielen. Am Freitag ist der Bundesligastart zwar noch eine Woche entfernt, doch beginnen die Clubs ihren Saisonkalender dann mit dem DFB-Pokal. Dann werden die Fans wieder in die Stadien strömen und die Fußballsendungen sich im Fernsehen wieder mit großen Berichten zu gar nicht so großen Spielen überbieten. Dass es am Samstag, einen Tag vor dem EM-Finale der Frauen, den deutschen Supercup gibt, ist so grotesk wie symbolträchtig. Wenn Pokalsieger RB Leipzig auf Meister FC Bayern München trifft, werden sicherlich Millionen einschalten und dieses güldene Ananas-Spiel verfolgen und möglicherweise darüber das Spiel am Sonntag vergessen – sollten die deutschen Frauen nicht im Finale stehen. Das ist bittere Realität. Denn auch wenn der Frauenfußball und all die anderen schönen Sportarten jetzt Aufmerksamkeit erheischen konnten, dürften sie wieder einen Schritt zurücktreten. Dann heißt es nicht mehr Hauptsache Sport, sondern oftmals eben wieder: Hauptsache Fußball. Doch große Schritte sind gemacht und das Zeitfenster ist schon jetzt perfekt genutzt – auch wenn noch ein langer Weg zu gehen ist. Denn es ist eingetroffen, was Nationalspielerin Laura Freigang vor der EM formulierte: „Ich wünsche mir, dass viele Menschen einschalten und sich ohne Vorurteil ein Bild von uns und dem Fußball der Frauen machen.“