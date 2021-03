Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Er will seinen Mitarbeitenden, den Kunden und auch den Lieferanten nach den Monaten im Lockdown wieder eine Perspektive bieten. Darum soll der Sonnenhof oberhalb von Kressbronn am 24. März wieder öffnen. Das sagt Betreiber Robert Manhardt in einem Video auf der Hotelwebsite.

Ab dem 29. März wolle er nach Geschäftsreisenden dann auch touristische Übernachtungen über Ostern auf jeden Fall wieder zulassen. Das Hygienekonzept im Hotel und im Restaurant sei dafür ausgelegt.